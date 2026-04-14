Між "мінусом" та літнім теплом: синоптики розповіли, якою буде погода у Дніпрі

Коротко:
- У Дніпрі 15 квітня: невелика хмарність, без опадів
- Температура: вночі +4…+6°, вдень +16…+18°
- Вітер північно-західний, 7–12 м/с
У Дніпрі та області у вівторок, 15 квітня, очікується спокійна весняна погода без опадів і з комфортним денним потеплінням. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, у Дніпрі протягом доби переважатиме невелика хмарність, істотних опадів не передбачається. Атмосферні умови будуть стабільними, а вітер змінюватиме північно-західний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с, що може додавати відчуття прохолоди у ранкові та вечірні години.
Ніч у місті буде доволі прохолодною: температура повітря становитиме +4…+6 градусів. Водночас у денний час очікується відчутне весняне потепління — повітря прогріється до +16…+18 градусів, що створить комфортні умови для перебування на вулиці та прогулянок.
Контрастна температура по області
По області температурний фон буде дещо контрастнішим. У нічний період очікується +2…+7 градусів, а місцями на поверхні ґрунту можливі слабкі заморозки до 0…-1 градуса, що становить ризик для ранніх сільськогосподарських насаджень.
Вдень температура підніметься до +15…+20 градусів, формуючи типову весняну погоду з м’яким теплом.
Синоптики відзначають, що такі погодні умови є характерними для середини квітня, коли нічна прохолода ще зберігається, але денне сонце вже впевнено повертає весняне тепло.
Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом поточного тижня в Україні переважатиме тепла та загалом суха погода, однак без короткочасних погодних коливань не обійдеться. У різних регіонах періодично проходитимуть дощі, а в нічні години місцями можливі заморозки.
На початку тижня температура повітря залишатиметься дещо нижчою, особливо у нічний час. Водночас уже з середини тижня синоптики прогнозують поступове підвищення температурних показників.
Ближче до вихідних у більшості регіонів України повітря прогріється до +16…+21°C. Опади найбільш імовірні в середині тижня, а також на півдні країни у вихідні, де можливі посилення вітру та короткочасне зниження температури.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у середу, 15 квітня, погоду у Львівській області формуватиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність із невеликими опадами та туманом у нічні й ранкові години. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Також у середу, 15 квітня, в Житомирі та по області збережеться мінлива хмарність без опадів. Ніч і ранок знову принесуть ґрунтові заморозки 0–2°, однак вони будуть слабшими, ніж напередодні, коли фіксувалися сильні заморозки у повітрі. Північно‑західний вітер посилиться до 5–10 м/с, додаючи прохолоди ранковим годинам.
Крім того, в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.
Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.
