Між "мінусом" та літнім теплом: синоптики розповіли, якою буде погода у Дніпрі

Синоптики прогнозують у Дніпрі невелику хмарність протягом дня.

https://glavred.net/synoptic/mezhdu-minusom-i-letnim-teplom-sinoptiki-rasskazali-kakaya-pogoda-budet-v-dnepre-10756730.html Посилання скопійоване

Синоптики прогнозують у Дніпрі 15 квітня спокійну погоду без опадів

Коротко:

У Дніпрі 15 квітня: невелика хмарність, без опадів

Температура: вночі +4…+6°, вдень +16…+18°

Вітер північно-західний, 7–12 м/с

У Дніпрі та області у вівторок, 15 квітня, очікується спокійна весняна погода без опадів і з комфортним денним потеплінням. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у Дніпрі протягом доби переважатиме невелика хмарність, істотних опадів не передбачається. Атмосферні умови будуть стабільними, а вітер змінюватиме північно-західний напрямок зі швидкістю 7–12 м/с, що може додавати відчуття прохолоди у ранкові та вечірні години.

відео дня

Ніч у місті буде доволі прохолодною: температура повітря становитиме +4…+6 градусів. Водночас у денний час очікується відчутне весняне потепління — повітря прогріється до +16…+18 градусів, що створить комфортні умови для перебування на вулиці та прогулянок.

Контрастна температура по області

По області температурний фон буде дещо контрастнішим. У нічний період очікується +2…+7 градусів, а місцями на поверхні ґрунту можливі слабкі заморозки до 0…-1 градуса, що становить ризик для ранніх сільськогосподарських насаджень.

Погода в Україні 15 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Вдень температура підніметься до +15…+20 градусів, формуючи типову весняну погоду з м’яким теплом.

Синоптики відзначають, що такі погодні умови є характерними для середини квітня, коли нічна прохолода ще зберігається, але денне сонце вже впевнено повертає весняне тепло.

Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом поточного тижня в Україні переважатиме тепла та загалом суха погода, однак без короткочасних погодних коливань не обійдеться. У різних регіонах періодично проходитимуть дощі, а в нічні години місцями можливі заморозки. На початку тижня температура повітря залишатиметься дещо нижчою, особливо у нічний час. Водночас уже з середини тижня синоптики прогнозують поступове підвищення температурних показників. Ближче до вихідних у більшості регіонів України повітря прогріється до +16…+21°C. Опади найбільш імовірні в середині тижня, а також на півдні країни у вихідні, де можливі посилення вітру та короткочасне зниження температури.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 15 квітня, погоду у Львівській області формуватиме поле пониженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність із невеликими опадами та туманом у нічні й ранкові години. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також у середу, 15 квітня, в Житомирі та по області збережеться мінлива хмарність без опадів. Ніч і ранок знову принесуть ґрунтові заморозки 0–2°, однак вони будуть слабшими, ніж напередодні, коли фіксувалися сильні заморозки у повітрі. Північно‑західний вітер посилиться до 5–10 м/с, додаючи прохолоди ранковим годинам.

Крім того, в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред