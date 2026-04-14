Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

Ви дізнаєтеся:
- Де будуть опади 15 квітня
- Якою буде темпертаура повітря вночі та вдень
- Якою буде погода в Києві
Погода в Україні 15 квітня переважно буде сухою та сонячною. Водночас невеликий дощ можливий у східних і північно-східних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Метеорологічні умови в Україні визначатимуться гребенем фінського антициклону Quirin. Попри домінування антициклону, східний атмосферний фронт частково вплине на північно-східні області.
Невеликі дощі прогнозуються у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. В інших регіонах України опадів не передбачається.
Уночі в Україні збережеться прохолода - від +1 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів, а на північному сході буде трохи свіжіше - +9…+12 градусів.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку, помірний, проте місцями можливі сильні пориви.
Погода у Києві 15 квітня
У Києві 15 квітня опади не прогнозуються. Нічна температура становитиме +3...+5°C, а вдень потеплішає до +15°C.
Вітер у столиці буде північно-західним. У першій половині дня очікуються рвучкі пориви, які поступово вщухнуть до вечора.
Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня в Україні очікується переважно тепла та суха погода з періодичними дощами й нічними заморозками.
На початку тижня буде прохолодніше, однак ближче до вихідних температура підвищиться до +16…+21°C. Опади прогнозуються переважно в середині тижня, а також на півдні у вихідні, де можливі вітер і короткочасне похолодання.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 14 квітня погода залишатиметься нестійкою та прохолодною. Синоптики попереджають про заморозки до -5° у нічний час, через що оголошено І рівень небезпечності. Найтепліше буде на Закарпатті та в східних областях.
Також в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.
Крім цього, 14 квітня у Дніпрі очікується комфортна весняна погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вранці буде прохолодно - близько +5…+8°C, удень температура підніметься до +14°C.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
