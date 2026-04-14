Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

Частину областей зачепить атмосферний фронт із дощами.

https://glavred.net/synoptic/anticiklon-quirin-izmenit-pogodu-v-ukraine-v-kakih-regionah-budet-teplee-vsego-10756547.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 15 квітня

Ви дізнаєтеся:

Де будуть опади 15 квітня

Якою буде темпертаура повітря вночі та вдень

Якою буде погода в Києві

Погода в Україні 15 квітня переважно буде сухою та сонячною. Водночас невеликий дощ можливий у східних і північно-східних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Метеорологічні умови в Україні визначатимуться гребенем фінського антициклону Quirin. Попри домінування антициклону, східний атмосферний фронт частково вплине на північно-східні області.

відео дня

Невеликі дощі прогнозуються у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. В інших регіонах України опадів не передбачається.

Уночі в Україні збережеться прохолода - від +1 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів, а на північному сході буде трохи свіжіше - +9…+12 градусів.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, помірний, проте місцями можливі сильні пориви.

Погода в Україні 15 квітня

Погода у Києві 15 квітня

У Києві 15 квітня опади не прогнозуються. Нічна температура становитиме +3...+5°C, а вдень потеплішає до +15°C.

Вітер у столиці буде північно-західним. У першій половині дня очікуються рвучкі пориви, які поступово вщухнуть до вечора.

Синоптична карта Європи

Якою буде погода в Україні цього тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня в Україні очікується переважно тепла та суха погода з періодичними дощами й нічними заморозками. На початку тижня буде прохолодніше, однак ближче до вихідних температура підвищиться до +16…+21°C. Опади прогнозуються переважно в середині тижня, а також на півдні у вихідні, де можливі вітер і короткочасне похолодання.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 квітня погода залишатиметься нестійкою та прохолодною. Синоптики попереджають про заморозки до -5° у нічний час, через що оголошено І рівень небезпечності. Найтепліше буде на Закарпатті та в східних областях.

Також в Україну може надійти пил із Сахари, однак значного впливу на якість повітря він не матиме. Наразі пил рухається над Середземним морем у напрямку півдня Італії, а над Україною переважають північно-західні повітряні потоки, які стримують його поширення.

Крім цього, 14 квітня у Дніпрі очікується комфортна весняна погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів. Вранці буде прохолодно - близько +5…+8°C, удень температура підніметься до +14°C.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред