Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

Віталій Кірсанов
27 березня 2026, 10:14
У Харкові 28 і 29 березня буде хмарно.
Яка погода буде в Харкові на вихідних
Яка погода буде в Харкові на вихідних / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

  • Яка погода буде в Харкові 28 березня
  • Яка погода буде в Харкові 29 березня

У п'ятницю, 27 березня, у Харкові та області буде хмарно, пройдуть дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень — від 9 до 11.

По області температура вночі становитиме від 5 до 10 тепла, вдень - від 8 до 13. Вітер північно-східний - 7-12 м/с.

У суботу, 28 березня, у Харкові буде хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 10-15 тепла.

У неділю, 29 березня, у Харкові також прогнозується хмарна погода та дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 28 березня погода буде хмарною.

"У Харкові хмарна погода протримається весь день. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 0,5 м/с. Температура повітря вдень 28 березня становитиме +8° ... +14°.

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних
Фото: sinoptik.ua

У Харкові 29 березня погода також буде хмарною.

"Хмари в Харкові будуть приховувати небо весь час, вдень ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 3, 4 м/с. Температура повітря вдень 29 березня становитиме +9° ... +16°.

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних
Фото: sinoptik.ua

Як повідомляв Главред, у Рівненській області найближчими добами очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +12…+17 °C.

Також у Тернопільській області 27 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Крім того, 27 березня в Житомирській області очікується справжнє весняне потепління — температура підніметься до +17…+20°. Погода буде мінливо хмарною, без опадів.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.

Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

