Погода буде мінливою: прогноз синоптиків на квітень 2026 для Одеси

Коротко:
- Квітень в Одесі буде типово весняним та мінливим
- Синоптики прогнозують дощі та перепади температури
- Стабільного тепла поки що не очікується
Погода в Одесі у квітні 2026 року буде типовою для весни з перепадами температур, періодичними дощами та чергуванням тепла й похолодань. Про це свідчать дані Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.
Згідно з прогнозом, на початку місяця — з 1 по 6 квітня — на півдні України буде трохи тепліше за норму. Температура повітря в Одесі перевищить середні показники приблизно на 2–3 градуси.
У період з 6 по 13 квітня в місті також збережеться відносно тепла погода порівняно з іншими регіонами, однак стабільного тепла очікувати не варто — температура коливатиметься.
З 13 по 20 квітня погодні умови наблизяться до кліматичної норми, характерної для цієї пори року. А вже з 20 по 27 квітня синоптики знову прогнозують невелике потепління — приблизно на 1–2 градуси вище середніх значень.
Загалом квітень в Одесі пройде без різких аномалій, але з характерною весняною мінливістю: теплі дні змінюватимуться короткочасними похолоданнями та дощами.
Яка буде погода в Одесі у квітні 2026 року — прогноз
Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.
У першій декаді місяця Одеса перебуватиме під впливом антициклону. Вдень повітря прогріється до +12°C…+14°C. Водночас нічна температура повітря буде досить низькою.
У другій декаді квітня (з 11 по 20 квітня) денні показники стабілізуються в межах +12°C…+16°C. Вночі потеплішає до +7°C…+9°C.
Найтеплішою стане третя декада місяця — вона принесе в Одесу справжнє літнє тепло.
Про джерело: Європейський центр середнесрочних прогнозів погоди
Європейський центр середнесрочних прогнозів погоди (ECMWF) — це міжурядова наукова організація, яку часто називають "золотим стандартом" у світі метеорології.
ECMWF підтримується 35 країнами (переважно європейськими). Штаб-квартира знаходиться в Редінгу (Велика Британія), а суперкомп'ютерний центр — у Болоньї (Італія), пише Вікіпедія.
На відміну від місцевих метеослужб, які фокусуються на погоді "на завтра", ECMWF спеціалізується на середньострокових прогнозах (від 3 до 15 днів) та сезонних прогнозах (на місяці вперед).
Центр володіє одним із найпотужніших суперкомп'ютерних комплексів у Європі. Він обробляє мільярди одиниць даних із супутників, метеостанцій, кораблів та літаків для створення математичної моделі атмосфери.
Центр розробив власну інтегровану модель прогнозування (Integrated Forecasting System). Вона вважається найбільш точною у світі для передбачення траєкторій циклонів, ураганів та хвиль спеки.
Замість одного прогнозу комп'ютер запускає 51 варіант розвитку подій з невеликими змінами вхідних даних. Якщо всі 51 варіант показують дощ — імовірність 100%. Якщо дані розходяться — метеорологи розуміють, що ситуація нестабільна.
Український гідрометцентр та військові метеорологи активно використовують дані ECMWF для складання власних прогнозів. Точність передбачення небезпечних погодних явищ (сильних снігопадів, штормового вітру) в Україні на 5–7 днів вперед значною мірою залежить від розрахунків саме цього європейського центру.
