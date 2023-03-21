Дістаємо футболки: синоптики повідомили про найпотужнішу "спеку" в Україні

Традиційно, найтепліше буде в південних і південно-східних областях України.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця березня вирішила показати українцям справжню весну. Так, у середу, 22 березня порадує українців теплою і сонячною погодою – термометри протягом дня показуватимуть до +16 градусів.

Синоптик Наталія Діденко в Facebook повідомила, що температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +16 градусів, залежно від регіону.

Традиційно, найтепліше буде в південних і південно-східних областях.

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"На Сході і на більшості території півдня буде сухо і навіть сонячно. Вітер зараз не поривчастий, ласкавий, що навесні буває не так часто, насолоджуйтеся", – йдеться в повідомленні.

У Києві в середу хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Стовпчики термометрів піднімуться до +12 градусів, а вже через день можуть досягти +16 + 17 градусів.

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Снігопади в Україні до кінця березня

Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до + 21...+ 22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градус вище нуля.

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