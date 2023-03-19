Настають великі зміни: синоптик розповіла про дивовижну погоду з 20 березня

Погода в Україні з 20 березня буде дивовижною. Як кажуть синоптики, варто очікувати потепління, але не відразу.
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що температура знизиться тільки в середу 22 березня, також похолодання варто очікувати до 30 березня.
За її словами, понеділок 20 березня в Україні буде сухим і порівняно теплим.
Протягом дня очікується +9 +13, на півдні до +14, на північному сході +8 +10 градусів. У Києві завтра без опадів +12 градусів.
Загалом у денні години цього тижня температура коливатиметься від +10 до +14 градусів.
Погода на тиждень з 20 по 26 березня
У вівторок-середу варто очікувати періодичні дощі. Згідно з даними Укргідрометцентру, температура в ці дні буде на рівні +11 +13.
Також, за попередньою інформацією, дощі пройдуть у суботу, 25 березня. Вітер вдень у першій половині тижня буде на рівні 3-8 м/сек, з четверга прискориться до 5-10 м/сек.
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