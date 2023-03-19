Настають великі зміни: синоптик розповіла про дивовижну погоду з 20 березня

Загалом у денні години цього тижня температура коливатиметься від +10 до + 14 градусів.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні з 20 березня буде дивовижною. Як кажуть синоптики, варто очікувати потепління, але не відразу.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що температура знизиться тільки в середу 22 березня, також похолодання варто очікувати до 30 березня.

За її словами, понеділок 20 березня в Україні буде сухим і порівняно теплим.

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Протягом дня очікується +9 +13, на півдні до +14, на північному сході +8 +10 градусів. У Києві завтра без опадів +12 градусів.

Загалом у денні години цього тижня температура коливатиметься від +10 до +14 градусів.

Погода на тиждень з 20 по 26 березня

У вівторок-середу варто очікувати періодичні дощі. Згідно з даними Укргідрометцентру, температура в ці дні буде на рівні +11 +13.

Також, за попередньою інформацією, дощі пройдуть у суботу, 25 березня. Вітер вдень у першій половині тижня буде на рівні 3-8 м/сек, з четверга прискориться до 5-10 м/сек.

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