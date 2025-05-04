Дороги перетворились на ріки, вітер валить дерева: Україною шириться потужний шторм

Україною шириться штормова і небезпечна погода. У деяких областях були сильні зливи та потужний вітер, які валили дерева. Про наслідки розповідає ДСНС.
У Івано-Франківській області на автодорозі Мукачево - Львів біля села Бабухів було повалено близько 20-ти дерев. Через це був частково заблокований рух транспорту.
"Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальниками проводяться аварійно-рятувальні роботи з розчищення проїжджої частини дороги", - йдеться у повідомленні.відео дня
Також відомо, що через сильні дощі були підтоплені присадибні ділянки у селах Вербилівці та Лучинці.
Відомо, що у багатьох областях України випав дуже великий град.
Через сильні дощі у західних регіонах розмило дороги. У Мережі з'явилось відео з потужним потоком, який перетворив дорогу на річку.
Дивіться відео про сильну негоду в Україні:
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
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