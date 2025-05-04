Дороги перетворились на ріки, вітер валить дерева: Україною шириться потужний шторм

У західних областях України все засипає великими градом.

https://glavred.net/synoptic/dorogi-prevratilis-v-reki-veter-valit-derevya-ukrainoy-rasprostranyaetsya-moshchnyy-shtorm-10661654.html Посилання скопійоване

Україною ширитьсч потужна негода / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС

Україною шириться штормова і небезпечна погода. У деяких областях були сильні зливи та потужний вітер, які валили дерева. Про наслідки розповідає ДСНС.

У Івано-Франківській області на автодорозі Мукачево - Львів біля села Бабухів було повалено близько 20-ти дерев. Через це був частково заблокований рух транспорту.

"Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальниками проводяться аварійно-рятувальні роботи з розчищення проїжджої частини дороги", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також відомо, що через сильні дощі були підтоплені присадибні ділянки у селах Вербилівці та Лучинці.

Відомо, що у багатьох областях України випав дуже великий град.

Через сильні дощі у західних регіонах розмило дороги. У Мережі з'явилось відео з потужним потоком, який перетворив дорогу на річку.

Дивіться відео про сильну негоду в Україні:

Україну атакувала сильна негода / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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