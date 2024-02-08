Бурі вриваються одна за одною: Україну накриває новий геомагнітний шторм

Потужність магнітної бурі почала йти на спад, але вже наступного дня вируватиме новий шторм.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова сильна магнітна буря після невеликого спаду. Про це повідомляє meteoagent.

В Україну 4 лютого увірвалася магнітна буря одразу з 4-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила зросла до майже 6-ти балів. На такому рівні геомагнітний шторм протримався цілих три дні, після чого 8 лютого пішло зниження потужності до 3 балів.

Очікується, що 9 лютого країну накриє нова буря з сильнішою потужністю. 9-10 лютого сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 5-ти балів.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 9 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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