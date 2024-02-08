Бурі вриваються одна за одною: Україну накриває новий геомагнітний шторм

Україну накрила нова сильна магнітна буря після невеликого спаду. Про це повідомляє meteoagent.
В Україну 4 лютого увірвалася магнітна буря одразу з 4-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила зросла до майже 6-ти балів. На такому рівні геомагнітний шторм протримався цілих три дні, після чого 8 лютого пішло зниження потужності до 3 балів.
Очікується, що 9 лютого країну накриє нова буря з сильнішою потужністю. 9-10 лютого сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 5-ти балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 9 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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