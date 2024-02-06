В Україну вривається штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку

В Україні будуть сильні дощі та пориви вітру зі швидкістю до 25 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 7 лютого буде дощовою та сніжною. У цей день синоптики прогнозують штормовий вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: ventusky

Погода 7 лютого

В Україні 7 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про можливе налипання снігу та ожеледицю. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, також будуть сильні пориви вітру.

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"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла, у південній частині до 16°; у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 7 лютого буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до -3...+6 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода 7 лютого у Києві

У Києві 7 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Негода може призвести до порушення руху транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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