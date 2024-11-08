Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Опади на вихідних очікуються лише в одній області. У той же час в частині областей нічна температура повітря опуститься ще нижче в мінуси.

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Погода в Україні - будуть сильний мороз, дощ і туман/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у вихідні, 9 і 10 листопада

Де будуть дощі

У яких областях нічна температура опуститься до -5

Погода в Україні у вихідні, 9 і 10 жовтня, буде формуватися під впливом малорухомого європейського антициклону "Zayyan". Тому по всій території нашої країни очікується тиха і спокійна погода, без опадів та небезпечних метеорологічних явищ. Опади можливі лише в одній області – Одеській. Там очікуються місцями невеликі дощі.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Також він зазначив, що вночі та вранці місцями будуть спостерігатися тумани.

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Температурні показники будуть в межах кліматичної норми – вночі очікуються незначні приморозки, а вдень стійкі плюсові значення температури.

Погода в Україні 9 листопада

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +6...+11.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +5...+10.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +6...+11.

У південній частині країни та у Криму очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12.

У східній частині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +5...+10.

Погода в Україні 9 листопада/ windy.com

Погода в Україні 10 листопада

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень +6...+11.

У північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +5...+10.

У центральних регіонах прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +7...+12.

У південній частині країни та у Криму істотних опадів не очікується. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +8…+13.

Погода в Україні 10 листопада/ windy.com

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -3 градуси – стало відомо, які області України накриють опади. Синоптикиня попередила, що температура повітря опускатиметься до мінусів, і в частині областей можливі опади у вигляді дощу або снігу.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, у яких областях буде мороз. Синоптики попереджають про небезпеку через туман.

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