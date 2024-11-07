Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде температура повітря в Україні 8 листопада
- У яких областях будуть опади
Погода в Україні у п’ятницю, 8 листопада, буде переважно без опадів. Такою ж буде погода і в суботу та неділю, 9 і 10 листопада.
Але в частину областей у п’ятницю опади таки заглянуть – вони можливі у східних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Завтра, також і в суботу та неділю істотних опадів в Україні не передбачається. Хіба завтра трохи щось можливо вологе й невелике на сході України, дощик чи сніжинки", – зазначила вона.
Температура повітря вночі триматиметься на рівні від +4 градусів до -3 градусів, вдень в Україні 8 листопада очікується +5…+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +10…+14 градусів.
У Києві в п’ятницю опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 градуси, вдень до +8 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Україну йде потепління – синоптик розповіли, у яких областях буде +15 градусів. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.
Також раніше повідомлялося, що влупив майже 6-бальний шторм – до України наближається ще кілька магнітних бур. Ця магнітна буря раптово посилилася і дуже затягується.
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