Вдарить мороз -3 градуси: які області України накриють опади

Синоптикиня попередила, що температура повітря опускатиметься до мінусів, і в частині областей можливі опади у вигляді дощу або снігу.

https://glavred.net/synoptic/udarit-moroz-3-gradusa-kakie-oblasti-ukrainy-nakroyut-osadki-10612235.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - вдарить мороз -3 градуси/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде температура повітря в Україні 8 листопада

У яких областях будуть опади

Погода в Україні у п’ятницю, 8 листопада, буде переважно без опадів. Такою ж буде погода і в суботу та неділю, 9 і 10 листопада.

Але в частину областей у п’ятницю опади таки заглянуть – вони можливі у східних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"Завтра, також і в суботу та неділю істотних опадів в Україні не передбачається. Хіба завтра трохи щось можливо вологе й невелике на сході України, дощик чи сніжинки", – зазначила вона.

Температура повітря вночі триматиметься на рівні від +4 градусів до -3 градусів, вдень в Україні 8 листопада очікується +5…+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +10…+14 градусів.

У Києві в п’ятницю опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 градуси, вдень до +8 градусів.

Погода в Україні 8 листопада/ windy.com

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україну йде потепління – синоптик розповіли, у яких областях буде +15 градусів. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.

Також раніше повідомлялося, що влупив майже 6-бальний шторм – до України наближається ще кілька магнітних бур. Ця магнітна буря раптово посилилася і дуже затягується.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред