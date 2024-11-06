Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Ця магнітна буря раптово посилилася і дуже затягується.

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В Україні посилилася магнітна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як довго триватиме магнітна буря

Коли країну атакує нова магнітна буря

Якої сили буде магнітна буря

Україну атакувала потужна магнітна буря, вона жорстко посилилася і затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря атакувала країну ще 25 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Уже наступного дня вона зросла до 5-ти балів. На такому рівні вона протрималася до 28 жовтня включно. З 29 жовтня до 1 листопада включно потужність магнітної бурі зупинилася на позначці майже 7 балів. Протягом наступних двох днів потужність бурі зменшилася до 5-ти балів.

відео дня

4 листопада потужність бурі різко посилилася. Вона стала знову майже 7-бальною. Наступного дня її сила знову зменшилася до 5-ти балів. Очікується, що на такому ж рівні вона протримається до 7 листопада включно, після чого піде на спад.

Нова магнітна буря увірветься в країну вже 10 листопада з 4-бальною потужністю. 12 листопада вона стане 3-бальною, але через день почнеться ще одна 4-бальна буря.

В Україні посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 4 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 83 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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