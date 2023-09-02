Будуть сильні зливи з грозами, але не скрізь: Україну накрило перше бабине літо

Температура повітря в Україні підвищиться до 29 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні 3 вересня / фото: pexels

Погода в Україні буде достатньо теплою. Країну накрило перше "бабине літо". Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Очікується, що "бабине літо" триватиме орієнтовно до 11 вересня.

"3-го вересня температура повітря очікується +22...+26 градусів. Трохи триматиме за руку літо східна частина, часом до +29 градусів", - йдеться у повідомленні.

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У Карпатах буде прохолодно. Там будуть сильні зливи, місцями очікуються грози. Опади прогнозують також на території Житомирської, Вінницької областей та частини Київської області.

На території решти областей буде сухо.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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