Будуть грозові дощі, але не скрізь: де очікувати 35-градусну спеку

Синоптики оголосили у багатьох областях України штормове попередження.

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Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 5 червня буде штормовою. У цей день будуть грози, дощі та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що з понеділка, 10 червня, відчутно знизиться температура повітря у західних, північних та більшості центральних областей.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: ventusky

Погода 5 червня

В Україні 5 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують грозові дощі з градом в Україні. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині до 22°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 27-32°, в Криму до 35°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 5 червня в Україну буде спекотно, але очікується дощ. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+33 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Погода 5 червня у Києві

У Києві 5 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та грози. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики поголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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