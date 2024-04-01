Будуть дощі з грозами: після пилової бурі Україну накриє потужний шторм

Погода в Україні 2 квітня буде спекотною, але не у всіх областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні, крім східних областей, синоптики прогнозують штормовий вітер - до 15-20 м/с, у Карпатах - 25-30 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. За даними ventusky, у західних та південних областях пориви вітру можуть досягати 38 м/с.
За даними синоптика Наталки Діденко, у західних областях буде дощ та сильна гроза. Там температура повітря знизиться до 14-19 градусів тепла. У Києві також очікуються грозові дощі. Суттєве зниження температури також буде 3-5 квітня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 2 квітня
В Україні 2 квітня буде мінлива хмарність. У цей день на території західних та північних областей будуть дощі з грозами. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с.
"Температура вночі 9-14°, на сході та південному сході країни 6 11°; вдень 20-25°, в Криму до 28°, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пилова хмара піде на схід, але Наталка Діденко радить ще не мити вікна і почекати декілька днів.
В Україні вдарить +24
За даними meteoprog, 2 квітня в Україну прийде похолодання, але не у всіх областях. Найнижча температура повітря буде на території Закарпатської області. Там температура повітря опуститься до +13...+19 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+25 градусів.
Погода 2 квітня у Києві
У Києві 2 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ з грозою. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура вночі 9-14° тепла, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14° тепла, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.
Синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.
Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.
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