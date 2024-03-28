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"Вріже" майже 5-бальний шторм: Україну накриє триденна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
28 березня 2024, 23:40оновлено 29 березня, 00:31
Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.
магнітна буря, сонце, погода
Україну атакує нова магнітна буря / фото: pixabay

Україну скоро може накрити нова магнітна буря. Вона затягнеться щонайменше на 3 дні. Про це повідомляє meteoagent.

Очікується, що геомагнітний шторм, який вирує зараз у країні, закінчиться 30 березня. Після цього буде три дні затишшя.

Нова магнітна буря увірветься в країну вже 3 квітня. Її потужність весь час буде на рівні майже 5-ти балів. Сила бурі опуститься до мінімуму вже 6 квітня.

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магнітна буря
Україну атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 29 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 52 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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