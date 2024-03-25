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Налетять грози і сніг, температура битиме рекорди: в Україні різко зміниться погода

Альона Вороніна
25 березня 2024, 13:29
Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Погода, гроза, дождь
Погода в Україні різко зміниться/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 25 по 31 березня, буде нестійкою. В Україну прийдуть опади – дощ, а подекуди навіть гроза та мокрий сніг. Відбуватиметься коливання атмосферного тиску.

Проте температура повітря в більшості областей збережеться високою. При цьому у вихідні, 30 і 31 березня, можливі рекордні показники денної температури в більшості областей. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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"Завдяки великій ділянці низького тиску та переважання вологих південно-західних повітряних потоків, у нашій країні пройдуть дощі, місцями інтенсивні. В окремих районах можливі грози та поривчастий вітер", – попередив Кібальчич.

У той же час він зазначив, що температури повітря часто будуть аномально високими, а у вихідні температура у більшості областей навіть битиме рекорди.

Погода в Україні 25 березня

У понеділок, 25 березня, очікується нестійка погода внаслідок активізації циклонічної діяльності. У західних, північних, південних та центральних регіонах пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. У східній частині, Криму та Приазов'ї без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на лівобережжі переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +1...+7 градусів, вдень +7...+12; у центральних, північних та Одеській областях +4…+9 градусів.

Погода в Украине 25 марта
Погода в Україні 25 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 березня

У вівторок, 26 березня, у північних, центральних, південних областях, вдень також місцями на сході пройдуть дощі, на крайній півночі з мокрим снігом. У західній частині без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с; в Одеській та Миколаївській областях окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +8...+13, на півночі місцями +4...+8 градусів.

Погода в Украине 26 марта
Погода в Україні 26 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 березня

У середу, 27 березня, невеликі дощі пройдуть у східних областях України, на решті території країни без істотних опадів. Вітер на лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с; на правобережжі південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0…+6 градусів, вдень +9…+14, на Прикарпатті та у Криму місцями +15…+17 градусів.

Погода в Украине 27 марта
Погода в Україні 27 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 березня

У четвер, 28 березня, у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди грози; на решті України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3…+9 градусів, вдень +13…+18, на Одещині та у Криму місцями +19…+22 градусів.

Погода в Украине 28 марта
Погода в Україні 28 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 березня

У п'ятницю, 29 березня, у більшості областей України, за винятком південної половини, Донбасу та Приазов`я пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень крім південної частини пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+11 градусів, вдень +11…+16, у центральних та південних областях +17…+23 градусів.

Погода в Украине 29 марта
Погода в Україні 29 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 березня

У суботу, 30 березня, в Україні опадів не передбачається. Вночі у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер переважно південно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 градусів, вдень +15…+20, у західних, центральних та південних областях місцями +21…+25 градусів.

Погода в Украине 30 марта
Погода в Україні 30 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 31 березня

У неділю, 31 березня, утримається погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +18…+23, у південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму +24…+26 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптики попередили, що Україну накриють дощі з снігом. Синоптики прогнозують туман у західних областях України.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця. Ця магнітна буря затягується на цілих 10 днів. Вона може серйозно погіршити самопочуття багатьох людей.

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