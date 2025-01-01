Буде ще тепліше, ніж 1 січня: синоптик розповіла про погоду на завтра

Погода в Україні в четвер, 2 січня, буде по-весняному теплою. Але вже за кілька днів синоптикиня Наталка Діденко прогнозує похолодання.
"2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона на своїй сторінці у Facebook.
Водночас 2 січня очікується сильний вітер, можливо навіть до штормових поривів. Опадів Діденко не прогнозує.
"Лише ввечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі", - зазначила синоптик.
Погода в Києві на завтра
2 січня у столиці України буде дуже тепло, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів. Вітер буде поривчастим, місцями до штормових поривів західних напрямків.
Коли очікується похолодання
3 і 4 січня в Україні почнеться похолодання.
"Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потеплішає, а ближче до 11 січня знову похолодає", - попередила Діденко.
Зокрема, 3-4 січня, опади підійдуть до Києва. У столиці також знизиться температура повітря.
Погода в Україні - прогнози
Раніше Главред писав, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.
Тим часом Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Вона почалася 29 грудня. Її потужність була на рівні трьох балів. Уже наступного дня вона різко зросла до майже восьми балів. 1 січня потужність магнітної бурі знизиться до 5-ти балів, а 2 січня - до трьох балів. Очікується також, що 5-6 січня Україну накриє нова буря.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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