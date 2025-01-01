Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Буде ще тепліше, ніж 1 січня: синоптик розповіла про погоду на завтра

Анна Ярославська
1 січня 2025, 15:32
141
2 січня очікується сильний вітер, можливо навіть до штормових поривів, свідчить прогноз погоди.
Білка.
Якою буде погода в Україні 2 січня / Фото: УНІАН

Погода в Україні в четвер, 2 січня, буде по-весняному теплою. Але вже за кілька днів синоптикиня Наталка Діденко прогнозує похолодання.

"2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7...+12 градусів, а в Криму - до +14", - розповіла вона на своїй сторінці у Facebook.

Водночас 2 січня очікується сильний вітер, можливо навіть до штормових поривів. Опадів Діденко не прогнозує.

відео дня

"Лише ввечері в західну частину атмосферний фронт принесе дощі", - зазначила синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко / Главред

Погода в Києві на завтра

2 січня у столиці України буде дуже тепло, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів. Вітер буде поривчастим, місцями до штормових поривів західних напрямків.

Погода в Україні 2 січня 2025 року
Погода в Україні 2 січня 2025 року / meteo.gov.ua

Коли очікується похолодання

3 і 4 січня в Україні почнеться похолодання.

"Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потеплішає, а ближче до 11 січня знову похолодає", - попередила Діденко.

Зокрема, 3-4 січня, опади підійдуть до Києва. У столиці також знизиться температура повітря.

Погода в Україні 3 січня
Погода в Україні 3 січня / meteo.gov.ua
Погода в Україні 4 січня
Погода в Україні 4 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Раніше Главред писав, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Тим часом Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Вона почалася 29 грудня. Її потужність була на рівні трьох балів. Уже наступного дня вона різко зросла до майже восьми балів. 1 січня потужність магнітної бурі знизиться до 5-ти балів, а 2 січня - до трьох балів. Очікується також, що 5-6 січня Україну накриє нова буря.

Вам також може бути цікаво:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні Погода на завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

16:41Україна
Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

15:33Світ
Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

14:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

В Україні оголосили 3 рівень небезпечності: коли прийде морозне похолодання

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

Війна в Україні закінчиться у 2025 році мирною угодою - Financial Times

Війна в Україні закінчиться у 2025 році мирною угодою - Financial Times

Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

Останні новини

16:41

Україна припинила транзит газу з Росії: які будуть наслідки та як реагує світ

16:39

У США в новорічну ніч авто в'їхало в натовп, водій відкрив вогонь: багато жертв

16:19

Війська РФ намагаються форсувати Оскол у Харківській області: у ЗСУ зробили заяву

16:00

Є лічені місяці: Україна може розпочати реальний переговорний процес - Денисенко

15:39

Дейнеко на передовій: "Хочу, щоб цей рік став роком нашої перемоги"Фото

Війна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – ЯковенкоВійна затягнеться ще на 2-3 роки, є два сценарії звільнення Путіна з влади – Яковенко
15:33

Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз

15:32

Буде ще тепліше, ніж 1 січня: синоптик розповіла про погоду на завтра

15:25

"Росія йде на ризик": експерт назвав больову точку російських військ

14:43

Чи впливають санкції проти РФ на перебіг війни в Україні: відповідь експертаВідео

Реклама
14:33

Що чекає на Україну у війні 2025-го: у Третій штурмовій зробили прогноз

14:27

Чим відрізняються 2 трактори: треба знайти 3 відмінності за 11 секунд

14:16

Припинення вогню є необхідністю: РФ не зможе вести війну - Інгрем

13:53

Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить"

13:20

Як в домашніх умовах випрати подушку з пір'я чи пуху: проста інструкція

13:16

Росія "хоче" закінчити війну до "сакральної дати": ЗМІ дізналися деталі

12:50

Хто зі світових зірок стане батьком у 2025 році

12:44

Путініст Філіп Кіркоров зробив приголомшливу заяву про свою доньку

12:37

Постраждає ЄС: Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну

12:35

Після припинення транзиту газу ГТС України може стати новою метою атак РФ - Bloomberg

12:21

Кінець транзиту газу з Росії до Європи: опублікована заява

Реклама
12:08

ЗСУ у новорічну ніч ліквідували багато окупантів на шляху до Покровська - деталі

11:47

"Не бійтеся ризикувати": Раміна Есхакзай засвітила свого нового бойфренда

11:21

За 2024 рік РФ окупувала 4 168 кв. км території ціною 420 тис. солдатів - ISW

11:11

ЗСУ повідомили про руйнування ворогом позицій у двох важливих містах Донеччини

11:07

Що буде з доларом у 2025 році: в НБУ зробили прогноз

10:58

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську: постраждали 7 осіб, є жертваФото

10:36

Китайський гороскоп на завтра 2 січня: Тиграм - звинувачення, Бикам - зміни

10:29

Новорічна навала дронів: 111 повітряних цілей РФ атакували Україну, деталі

10:26

Дочка Лорак здивувала видатними формами та вищипаними бровамиВідео

09:58

Збільшення пенсії на майже тисячу гривень: хто може розраховувати на надбавку

09:53

Україна перекрила кран: транзит російського газу в ЄС і Молдову припинено

09:48

Зрадниця Лоліта зізналася у своїй втечі з РФ - що сталося

09:32

Ошатні Галкін і Пугачова запалили під ялинкоюВідео

09:25

Гороскоп на завтра 2 січня: Тельцям - задоволення, Левам - несподівані подарунки

09:07

Потап проігнорував Настю Каменських у новорічну ніч - деталі

09:00

Високі податки, але стабільний курс: Новак - про прогноз для економіки України на 2025 рік

08:43

Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах столиці, спалахнули пожежіФото

08:10

5 питань про 2025 рікПогляд

06:30

Ігнорувати не варто: що означає миготлива жовта лампочка на панелі авто

06:10

Звернення дерев'яного Путіна з нагоди НГ: що сказав диктаторПогляд

Реклама
05:28

"Трамп може повернутись до України спиною": названо цілі нового президента США

04:32

Чим прибрати сніг із машини: безпечні лайфхаки для водіїв

03:33

Зниклу жінку не могли знайти 2 роки: правда відкрилася завдяки Google-картам

02:30

Ніколи не відступають від свого: названо Зодіаків, з якими марно сперечатися

01:30

Хто придумав назву "Оселедець під шубою": як салат підкорив кухні українців

01:30

Дмитро Комаров поділився планами на 2025 рік: "Зустрічі які вражають"

00:12

РФ просувається під Покровськом, ворог закріпився ще в одному селі - лейтенант ЗСУ

31 грудня, вівторок
23:40

"Путін не має виграти, Україна переможе": Зеленський привітав українців з Новим роком

22:46

Є чіткі ознаки: у Зеленського назвали фактори початку розгромної поразки РФ

22:15

"Трамп вигідний Путіну": скільки може тривати війна в Україні - прогноз

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти