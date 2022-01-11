Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижня

Початок тижня буде морозним, а ближче до вихідних прийде відлига / Фото ua.depositphotos.com

До кінця поточного тижня погода в Україні двічі кардинально зміниться. Спочатку прийдуть сильні морози, потім - потепління і відлига.

Як розповіла виданню Obozrevatel синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала, напередодні Старого Нового року в країні очікується контраст температур.

"Початок і середина тижня будуть досить морозними, подекуди до -15 градусів. А в кінці тижня буде різка відлига, різке потепління", - розповіла синоптик.

"Метеочутливі люди нехай себе побережуть. І всім нам в цілому слід бути уважними до свого здоров'я, тому що такі температурні перепади можуть негативно впливати на всіх", - додала Хала.

Погода на сьогодні та завтра

У вівторок і середу (11-12 січня) погода буде морозною. У середу низькі температури очікуються в більшості областей України.

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Погода в Києві 12 січня також буде морозною. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до -13... -14 градусів, вдень очікується близько -10 градусів.

У середу, 12 січня, в Україні будуть морози в межах -8... -10 градусів, на півночі та сході холодніше - подекуди стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів. Синоптик попередила про холодний північно-західний вітер.

Ніч на середу, середа і ніч на четвер будуть дуже холодними.

Коли прийде потепління

Потепління в Україні прийде напередодні Старого Нового року. З четверга (13 січня) із заходу на територію України буде надходити більш тепле атлантичне повітря, почнеться процес потепління. У п'ятницю, 14 січня, очікується масштабна відлига. По всій території України очікуються "плюси", почне танути сніг.

14 січня температури практично по всій території України будуть в межах +1 ... +3 градусів, свідчить прогноз погоди.

Найближчими вихідними температура вночі буде близько 0 градусів, в денні години 0... +3 градуси.

Чи чекати снігу - прогноз синоптика

Опади припиняться вже у вівторок, 11 січня. У вівторок можливий невеликий сніг в північних і центральних областях.

Наприкінці тижня над територією України поширить свій вплив антициклон. Відповідно, переважатиме погода без опадів.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.

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