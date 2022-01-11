УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижня

11 січня 2022, 06:46
Прослухати новину
Зупинити

Метеочутливим людям потрібно поберегти здоров'я, оскільки цього тижня погода в Україні кардинально зміниться. На зміну морозам прийде відлига.

погода, зима, мороз
Початок тижня буде морозним, а ближче до вихідних прийде відлига / Фото ua.depositphotos.com

До кінця поточного тижня погода в Україні двічі кардинально зміниться. Спочатку прийдуть сильні морози, потім - потепління і відлига.

Як розповіла виданню Obozrevatel синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала, напередодні Старого Нового року в країні очікується контраст температур.

"Початок і середина тижня будуть досить морозними, подекуди до -15 градусів. А в кінці тижня буде різка відлига, різке потепління", - розповіла синоптик.

"Метеочутливі люди нехай себе побережуть. І всім нам в цілому слід бути уважними до свого здоров'я, тому що такі температурні перепади можуть негативно впливати на всіх", - додала Хала.

Погода на сьогодні та завтра

У вівторок і середу (11-12 січня) погода буде морозною. У середу низькі температури очікуються в більшості областей України.

Реклама

Погода в Києві 12 січня також буде морозною. У нічні години стовпчики термометрів опустяться до -13... -14 градусів, вдень очікується близько -10 градусів.

У середу, 12 січня, в Україні будуть морози в межах -8... -10 градусів, на півночі та сході холодніше - подекуди стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів. Синоптик попередила про холодний північно-західний вітер.

Ніч на середу, середа і ніч на четвер будуть дуже холодними.

Коли прийде потепління

Потепління в Україні прийде напередодні Старого Нового року. З четверга (13 січня) із заходу на територію України буде надходити більш тепле атлантичне повітря, почнеться процес потепління. У п'ятницю, 14 січня, очікується масштабна відлига. По всій території України очікуються "плюси", почне танути сніг.

14 січня температури практично по всій території України будуть в межах +1 ... +3 градусів, свідчить прогноз погоди.

Найближчими вихідними температура вночі буде близько 0 градусів, в денні години 0... +3 градуси.

Чи чекати снігу - прогноз синоптика

Опади припиняться вже у вівторок, 11 січня. У вівторок можливий невеликий сніг в північних і центральних областях.

Наприкінці тижня над територією України поширить свій вплив антициклон. Відповідно, переважатиме погода без опадів.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.

Читайте також:

viber
синоптик прогноз погоди новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень
Зараз ви переглядаєте новину «Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижня». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Залучите в будинок біду: які речі не можна показувати гостямЗалучите в будинок біду: які речі не можна показувати гостям Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в біду Прикмети на 10 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 10 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Українці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21ºУкраїнці дізналися крижаний прогноз: коли та де вріже -21º Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяЛюбовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємниця
08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

Реклама
07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: чому окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

Реклама
23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

23:06

У Києві стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"Відео

23:05

Які продукти небезпечні для сніданку - лікар дала відповідьВідео

22:37

Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніВідео

22:16

Будинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 роціФотоВідео

21:57

В Івано-Франківську чоловік жорстоко знущався над пенсіонеркою і кинув помиратиВідео

21:53

Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

21:40

Чому Росія та США не змогли домовитися у ЖеневіПогляд

21:28

У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

21:25

В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

21:15

У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

21:01

Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

20:57

Зірка фільму Іван Васильович змінює професію потрапив до реанімації

20:50

Зіркова українська гімнастка показала соковиті форми в крихітному бікініВідео

20:44

СБУ викрила російського агента, який спланував теракти в Одеській областіВідео

20:33

Україна в НАТО, ракети у Європі і новий удар по Москві: США оголосили про підсумки перемовин з Росією

20:32

У 2022 році Україна повинна виплатити кредиторам 550,71 млрд гривень: графік погашення

20:28

Переговори США і Росії в Женеві: у Путіна закотили істерикуВідео

20:22

Краде дані через камеру і мікрофон: всім iPhone загрожує новий вірус NoRebootВідео

Реклама
19:24

Запаси газу в ПСГ України скоротилися до рекордного за два роки рівня

19:21

На Одещині знайшли понівечене собаками тіло жінки, яка зникла місяць тому

19:16

У Женеві завершилися важливі переговори США і Росії: перші подробиціВідео

19:12

Після зменшення грудей: російська співачка приголомшила фото в купальнику широко розсунувши ноги

18:59

"Золоті" цукор і газ: на що в Україні зросли ціни в 2021 роціВідео

18:49

Легендарну актрису і зірку "Міміно" забрали в лікарню з інсультом

18:48

Чому дострокових виборів у 2022 році в Україні не будеПогляд

18:23

Не сплатив аліменти та йшов пішки на заробітки до Польщі: у горах Закарпаття затримали чоловіка

18:22

"Запоріжсталь" у новому році продовжить надавати кисень лікарням

18:07

Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти