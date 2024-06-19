Буде справжній Армагеддон: на Україну налетить штор з грозою та шквалами

Погода в Україні 20 червня буде штормовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день будуть сильні зливи, грози, град та шквали. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко також попереджає про те, що 20 червня на Україну налетить грозовий шторм з дощами та потужним вітром.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 20 червня
В Україні 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у багатьох областях України. Також очікується град та шквали. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Будуть пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура вночі 15-20°; вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21-26°, на решті території 28-33°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +33
За даними meteoprog, 20 червня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до 18...+25 градусів.
Погода 20 червня у Києві
У Києві 20 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі та град. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура вночі 15-20°, вдень 21-26°; у Києві вночі 18-20°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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