Шалений вітер і дощ зі снігом: якою буде погода в Україні на вихідних

Погода в Україні на вихідні – буде дощ зі снігом і сильний вітер/ 1zoom.ru, Reuters

У суботу, 19 лютого, погода в Україні буде дуже вітряною – подекуди пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Проте вже наступного дня вітер почне слабшати, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Опади на вихідних

19 лютого у західних, північних і місцями у центральних областях України буде дощ, місцями з мокрим снігом. Ввечері така дощова погода може також досягнути Харківщини.

В неділю, 20 лютого, на більшій частині території України опадів не буде, вони можливі лише подекуди на Заході. Але підвечір дощ добереться і в південну частину держави.

Якою буде температура повітря

На вихідних у більшості областей України вдень буде тепло – температура коливатиметься від +4 до +9 градусів. Проте вночі ще може підморожувати, що і спричинить випадання подекуди мокрого снігу, а вранці – появу ожеледиці.

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Погода в Києві 19-20 лютого

В суботу у Києві передбачається дощ, можливо з мокрим снігом, також буде дуже вітряно.

Температура повітря у столиці вночі може опускатися до -2 градусів, а вдень коливатиметься від +5 до +7 градусів. Також синоптик попередила про ожеледицю, яка чекає на жителів столиці вранці.

В неділю у Києві опадів не очікується. Температура вночі коливатиметься від 0 до +2 градусів, вдень досягатиме +6 градусів.

Раніше повідомлялося, що в кінці лютого погода ще може здивувати українців сильними морозами – до -15 градусів. Найбільш екстремальних мінусів варто очікувати в Карпатському регіоні.

Також синоптики розповіли, якою буде весна 2022 в Україні та коли прийде справжнє тепло. На початку березня можливі температурні "гойдалки" – будуть і морози, і "плюси". Приблизно з 10 числа в Україну прийде весняне потепління.

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