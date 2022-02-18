Шалений вітер і дощ зі снігом: якою буде погода в Україні на вихідних

В суботу сильний вітер буде майже по всій території України, крім декількох областей. В неділю він почне стихати.
У суботу, 19 лютого, погода в Україні буде дуже вітряною – подекуди пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.
Проте вже наступного дня вітер почне слабшати, розповіла синоптик Наталія Діденко.
Опади на вихідних
19 лютого у західних, північних і місцями у центральних областях України буде дощ, місцями з мокрим снігом. Ввечері така дощова погода може також досягнути Харківщини.
В неділю, 20 лютого, на більшій частині території України опадів не буде, вони можливі лише подекуди на Заході. Але підвечір дощ добереться і в південну частину держави.
Якою буде температура повітря
На вихідних у більшості областей України вдень буде тепло – температура коливатиметься від +4 до +9 градусів. Проте вночі ще може підморожувати, що і спричинить випадання подекуди мокрого снігу, а вранці – появу ожеледиці.
Погода в Києві 19-20 лютого
В суботу у Києві передбачається дощ, можливо з мокрим снігом, також буде дуже вітряно.
Температура повітря у столиці вночі може опускатися до -2 градусів, а вдень коливатиметься від +5 до +7 градусів. Також синоптик попередила про ожеледицю, яка чекає на жителів столиці вранці.
В неділю у Києві опадів не очікується. Температура вночі коливатиметься від 0 до +2 градусів, вдень досягатиме +6 градусів.
Раніше повідомлялося, що в кінці лютого погода ще може здивувати українців сильними морозами – до -15 градусів. Найбільш екстремальних мінусів варто очікувати в Карпатському регіоні.
Також синоптики розповіли, якою буде весна 2022 в Україні та коли прийде справжнє тепло. На початку березня можливі температурні "гойдалки" – будуть і морози, і "плюси". Приблизно з 10 числа в Україну прийде весняне потепління.
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