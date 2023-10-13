Скажений вітер та сильний туман: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні 14 жовтня буде достатньо теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують.

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Прогноз погоди в Україні 14 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 14 жовтня буде вночі холодною, а вдень достатньо теплою. Однак синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці 14 жовтня очікується сильний туман у південних, центральних та східних областях. Видимість становитиме 200-500 м. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні 14 жовтня / фото: ventusky

Погода 14 жовтня

В Україні 14 жовтня буде мінлива хмарність.Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На території західних областей очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

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"Температура вночі 4-9° тепла, у північно-східних областях 1-6° тепла, у південній частині та західних областях 8-13°; вдень в Україні 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 14 жовтня буде потепління. У деяких областях вдень погода буде літньою, у деяких областях температура повітря підвищиться до 25 градусів тепла.

Найтепліше буде в Закарпатській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. Там температура повітря підвищиться до 14-25 градусів тепла.

Найхолодніше буде на території Сумської, Харківської та Луганської областей. Там температура повітря опуститься до 7-20 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода 14 жовтня у Києві

У Києві 14 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погодив Україні 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Країну накрило "бабине літо", однак триватиме воно недовго. Синоптик назвала дату, коли в Україну повернеться холоднеча. За даними синоптика, після "бабиного літа" в Україну повернуться дощі, а температура повітря буде опускатися нижче 0 градусів.

Нещодавно синоптик розказала про погоду на вихідні. 14-15 жовтня в країні переважатиме суха сонячна погода, однак на заході та на півночі очікується шквальний вітер. Протягом дня температура повітря становитиме +17+22 градуси, у західних областях +20 +25 градусів.

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