Вітер 15-20 метрів за секунду та сніг: синоптик розказала про погоду на вихідні

На вихідних в країні переважатиме суха сонячна погода, однак на заході та на півночі очікується шквальний вітер.

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Погода в Україні на вихідні - коли почнуться заморозки і випаде сніг / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні в суботу, 14-го жовтня, буде сухою та переважно сонячною. На заході та півночі очікується шквальний вітер часом до 15-20 метрів за секунду. Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, протягом дня температура повітря становитиме +17+22 градуси, у західних областях +20 +25 градусів.

"Єдиний не дуже комфортний нюанс - на заході та півночі України очікується сильний південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду", - зазначає синоптик.

відео дня

Погода в Києві

Наталія Діденко також повідомила, що в Києві в суботу буде сухо та тепло, температура коливатиметься в межах +20 +22 градуси.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

"Насолоджуйтесь цим теплом, бо наступний тиждень буде по-справжньому холодним", - попередила синоптик.

Вона зазначила, що похолодання у більшості областей України розпочнеться вже в неділю, а з 16-го жовтня температура повітря становитиме +9+12 градусів, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 градусів..

"У кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг", - написала Наталія Діденко.

Карта опадів (де рожевий колір - це сніг) на 21 жовтня. / фото: Facebook Наталія Діденко

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди на 14 жовтня

Водночас, за даними meteoprog 14 жовтня у західних регіонах очікується мінлива хмарність, але опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +8 до +13 °C, вдень підніметься від +21 до +26 °C.

У північних регіонах очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються.Температура повітря вночі становитиме від +5 до +10 °C, а вдень підніметься в межах від +18 до +23 °C.

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, і не передбачається опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +7 до +12 °C, під час дня підніметься від +18 до +23 °C.

В південних регіонах очікується малохмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +7 до +12 °C, під час дня підніметься від +19 до +24 °C.

В східній частині країни передбачається мінлива хмарність, опади не очікуються. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 °C, а вдень підніметься в межах від +16 до +21 °C.

Прогноз погоди на 15 жовтня

В західних областях передбачається невеликий дощ, який вдень перетвориться на помірні опади. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від +8 до +13 °C.

В північних регіонах вночі не передбачається значних опадів, але вдень очікуються помірні дощів. Температура повітря вночі буде коливатися від +9 до +14 °C, а вдень підніметься в межах від +13 до +18 °C.

У центральних регіонах передбачається переважно відсутність опадів, проте лише ввечері можливий невеликий дощ у окремих місцях. Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 °C, а вдень підніметься в межах від +18 до +23 °C.

У південній частині країни та в Криму передбачається малохмарна погода і не передбачається опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +8 до +13 °C, а вдень підніметься від +19 до +24 °C.

У східних областях очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря вночі буде коливатися в межах від +6 до +11 °C, під час дня підніметься від +18 до +23 °C.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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