Похолодання на носі: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

Причиною зміни погоди стане візит в Україну атмосферного фронту.

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Різке похолодання та дощі накриють окремі регіони / фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 12 жовтня та у неділю 13 жовтня різко зміниться. Частину регіонів накриють дощі та похолодання, прогнозує синоптик Наталія Діденко в Telegram.

Погода в Україні 12 жовтня / meteoprog

У багатьох центральних, північних та західних областях України температура повітря 12 жовтня становитиме +10+15 градусів протягом дня. На сході та у Дніпропетровській області буде дещо тепліше, +19+23 градуси, однак вже наступного дня і туди нагряне холод.

Окрім похолодання Діденко прогнозує сильні дощі у північних та центральних областях, а також у Одеській і Херсонській областях. Опади у західних регіонах не передбачаються, лише залишки дощу в Карпатах.

відео дня

Щодо погоди у столиці 12 жовтня Діденко зазначила, що киянам слід готуватися до різкого зниження температури до +10+12 градусів, а також вітряної погоди та сильного дощу вранці і вночі.

Погода в Києві 12 жовтня / meteoprog

Хто така Наталія Діденко? Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, що з 12-13 жовтня в Україну почне повертатись похолодання. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності через заморозки 0-3°. Про небезпеку попереджають жителів Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Напередодні у Києві зафіксували метеорологічний рекорд. У столиці випала рекордна кількість опадів. 6 жовтня випало 30,6 мм опадів, що значно перевищує попередній рекорд 1970 року для цього ж дня.

Раніше повідомлялося, що з приходом жовтня погода в Україні значно зіпсувалася - практично по всій країні впала температура повітря і метеорологічне літо закінчилося.

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