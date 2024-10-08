Україну накриє неймовірне потепління: синоптики назвали дату

Коли в Україні потеплішає, після різкого похолодання.

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Погода в Україні, коли потеплішає / pixabay

Погода в Україні на початку жовтня різко змінилася. Як повідомили синоптики Главреду, зовсім скоро Україну накриє перше бабине літо.

За даними народного синоптика Станіслава Щедріна, перше бабине літо буде в Україні вже в жовтні.

"Бабине літо завжди приходить після першого похолодання, заморозків і осінніх дощів. Цього року може бути навіть декілька бабиних літ. Перше бабине літо можна очікувати в першій декаді жовтня", - зазначив народний синоптик.

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За даними синоптиків meteoprog.com, на Україну чекає потепління вже з 9 жовтня.

Прогноз потепління / meteoprog.com

За даними синоптика Щедріна, наступне - наприкінці жовтня.

"Після 25 жовтня буде друге бабине літо в Україні", - зазначив він Главреду.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, мчать шалені зливи - стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст - від +9 до +26 градусів, розповіла Наталка Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. В Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 - синоптикиня сказала, чи чекати на потепління в жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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