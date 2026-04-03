Дощі відступають: на Тернопільщині нарешті вигляне сонце і потеплішає

Відомо, що вітер впродовж дня буде північно-західний.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 3 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів у цей день не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, вітер впродовж дня буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі складе +2…+7 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

У місті Тернополі температура вночі +4…+6 градусів, але вдень підніметься до +13…+15 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у суботу вплив малорухомого циклону з півдня відчуватиметься у більшості областей України. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Водночас в неділю невеликі дощі пройдуть переважно на сході країни. В решті регіонів переважатиме погода без істотних опадів.

Як повідомляв Главред, у п’ятницю погоду у Львівській області визначатиме північно-західна периферія Азорського антициклону. Попри хмарність, день буде теплим.

Також відомо, що початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко говорила, що похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

