Дощі відступають: на Тернопільщині нарешті вигляне сонце і потеплішає

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 3 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів у цей день не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, вітер впродовж дня буде північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі складе +2…+7 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.
У місті Тернополі температура вночі +4…+6 градусів, але вдень підніметься до +13…+15 градусів.
Погода в Україні на вихідних
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у суботу вплив малорухомого циклону з півдня відчуватиметься у більшості областей України. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі.
Водночас в неділю невеликі дощі пройдуть переважно на сході країни. В решті регіонів переважатиме погода без істотних опадів.
Як повідомляв Главред, у п’ятницю погоду у Львівській області визначатиме північно-західна периферія Азорського антициклону. Попри хмарність, день буде теплим.
Також відомо, що початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.
Водночас синоптикиня Наталія Діденко говорила, що похолодання, за попередніми прогнозами, очікується в більшості областей України з 7-8 квітня.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
