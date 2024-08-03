Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

Вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian.

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Україну накрив антициклон / фото: unsplash

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у неділю, 4 серпня, над більшою частиною України "кружлятиме" циклон. Майже в усіх регіонах дощитиме.

"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.

За словами Діденко, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.

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"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - повідомила Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Яка погода буде у Києві 4 серпня

Синоптик розповіла, що у столиці України завтра можливі дощі, переважно вночі та вранці.

"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптикиня.

Нагадаємо, що стало відомо, що у серпні українців буде "колошматити" вітрами та ураганами. Нестерпна спека залишилася позаду, температури повітря в серпні будуть комфортнішими, проте грози в першій половині місяця будуть неабиякими.

Україну накриває небезпечна погода. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами. В областях місцями можуть бути грозові дощі.

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