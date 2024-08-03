Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у неділю, 4 серпня, над більшою частиною України "кружлятиме" циклон. Майже в усіх регіонах дощитиме.
"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.
За словами Діденко, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.
"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - повідомила Діденко.
Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Яка погода буде у Києві 4 серпня
Синоптик розповіла, що у столиці України завтра можливі дощі, переважно вночі та вранці.
"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптикиня.
Нагадаємо, що стало відомо, що у серпні українців буде "колошматити" вітрами та ураганами. Нестерпна спека залишилася позаду, температури повітря в серпні будуть комфортнішими, проте грози в першій половині місяця будуть неабиякими.
Україну накриває небезпечна погода. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами. В областях місцями можуть бути грозові дощі.
Більше цікавих новин:
- Україну накрила африканська спека в +40: синоптик сказала, коли чекати прохолоди
- Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату
- Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред