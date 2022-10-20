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"Звучало, як зрада": колишня дружина Віталія Кличка розкрила справжню причину розлучення

20 жовтня 2022, 11:56

Наталія Єгорова розповіла, що це було швидше неусвідомленим рішенням, на яке пішли довгі роки.

Наталія Кличко
Наталія Єгорова розповіла, чому розлучилася з Віталієм Кличком / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко (Єгорова) розповіла німецькому виданню Spiegel, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я.

Єгорова розповідає, що завжди перебувала в тіні чоловіка: він будував кар'єру в Києві, а вона одна в Гамбурзі виховувала їх спільних трьох дітей. Так тривало цілих 25 років.

З початком війни відстань між подружжям стала більш відчутною, а сама Наталя болісно переживала підвищену увагу ЗМІ до себе, як до "дружини Віталія Кличка". "Слово" розлука "раптом зазвучало, як "зрада", - згадує вона.

У якийсь момент жінка зловила себе на думці про те, що більше не відчуває себе дружиною Кличка, адже почала ретельно стежити за тим, щоб в статтях та інтерв'ю про неї мер Києва не був вказаний, як чоловік, а як "батько її дітей".

Тоді ж Єгорова і задумалася про те, щоб оголосити, що їх давно вже об'єднують лише спільні діти.

Раніше Наталія Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel зізналася, які почуття відчуває до колишнього чоловіка, і в яких випадках він все ще змушує її нервувати.

Між тим в романтичному плані вона вже, схоже, готова рухатися далі - нещодавно співачка з'явилася на світський захід в компанії молодого красеня-колеги.

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