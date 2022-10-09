Колишня дружина Віталія Кличка вийшла у світ з молодим красунчиком

Наталія Кличко після розлучення з чоловіком вийшла в світ з молодим другом / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Українська спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко веде активне світське життя в Німеччині, де живе вже багато років. Там же вона будує успішну співочу кар'єру.

Навесні цього року вона завела приємне і плідне знайомство з молодим співаком і музикантом Даніелем Леоном. Німецький артист і Кличко записали разом кілька дуетів.

Тепер, після новини про розлучення Наталії з чоловіком, Леон став парою Кличко на світському заході - благодійній гала-вечері "Посвята Бембі". Фотографії з молодим німецьким красунчиком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Достеменно не відомо, пов'язують Наталю і Даніеля тільки спільна творчість і дружба, або ж в їх відносинах є місце і для романтики.

Наталія Кличко і Даніель Леон на світському заході / instagram.com/natalia_klitschko_official

Раніше американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід взяла участь у паризькому Тижні моди - на подіум вона вийшла топлес, а сукню "наносили" прямо на її голе тіло.

Також американська акторка і модель, зірка Основного інстинкту, 64-річна Шерон Стоун знялася для чоловічого журналу в пікантній сукні, яка оголила її груди.

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