Колишня дружина Віталія Кличка вийшла у світ з молодим красунчиком

Наталія Кличко вперше після новини про розлучення відвідала світський захід в компанії кавалера.
Українська спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко веде активне світське життя в Німеччині, де живе вже багато років. Там же вона будує успішну співочу кар'єру.
Навесні цього року вона завела приємне і плідне знайомство з молодим співаком і музикантом Даніелем Леоном. Німецький артист і Кличко записали разом кілька дуетів.
Тепер, після новини про розлучення Наталії з чоловіком, Леон став парою Кличко на світському заході - благодійній гала-вечері "Посвята Бембі". Фотографії з молодим німецьким красунчиком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Достеменно не відомо, пов'язують Наталю і Даніеля тільки спільна творчість і дружба, або ж в їх відносинах є місце і для романтики.
Раніше американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід взяла участь у паризькому Тижні моди - на подіум вона вийшла топлес, а сукню "наносили" прямо на її голе тіло.
Також американська акторка і модель, зірка Основного інстинкту, 64-річна Шерон Стоун знялася для чоловічого журналу в пікантній сукні, яка оголила її груди.
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