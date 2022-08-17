Інша жінка або відстань: таролог розповіла, ким зайняте серце Віталія Кличка після розлучення

Розлучення Віталія Кличка - таролог розповіла, чи є у нього жінка / instagram.com/natalia_klitschko_official

Колишній професійний боксер і мер Києва Віталій Кличкорозлучається зі своєю дружиною Наталією після 25 років шлюбу. Причиною розставання обоє називають стосунки на відстані, через які їх шляхи давно розійшлися.

Мер столиці заявляє, що його серце належить лише Києву. Чи це правда, повідомила таролог і екстрасенс Людмила Хомутовська, розповідає УНІАН з посиланням на програму Таня+.

"Серце зайняте Києвом, я це підтверджую. А якщо говорити про жінку, то бачу, що у них є якась симпатія, але я не бачу, щоб у них все було по-дорослому і серйозно", - повідомляє провидиця.

Також вона зробила розклад на особисте життя Володимира Кличка, який, схоже, приховує від громадськості свій роман. "Я не думаю, що у Володимира вільне серце. Карти кажуть, що у нього давно є відносини", - каже Хомутовська.

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