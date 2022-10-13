Колишня дружина Віталія Кличка розповіла про почуття до мера Києва

Наталія Кличко розповіла про стосунки з Віталієм Кличком після розлучення / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Українська спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко зараз проживає в Німеччині. Про масовий ракетний обстріл України і "приліт" в Києві 10 жовтня вона дізналася з новин.

Німецькому виданню Spiegel Наталя зізналася, що в жаху від цих подій "відразу подзвонила тим, кого любить", включаючи і колишнього чоловіка. "Я турбуюся про його життя", - каже вона.

На питання журналіста про те, чи підтримує вона якісь стосунки з Віталієм, артистка, не замислюючись, відповіла ствердно. Вона зазначає: мер Києва - батько її дітей, і людина, з якою вона провела 25 років свого свідомого життя. Це природно, що вона турбується.

До того ж Кличко переживає за його життя - крім того, що в момент ракетного удару Віталій знаходився недалеко від епіцентру подій, його робота в цілому в умовах війни вкрай небезпечна.

Наталя не байдужа до колишнього чоловіка, їх все ще об'єднує близькість, але аж ніяк не романтична.

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