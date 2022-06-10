Зірка серіалу Всі жінки відьми підтримала Україну оригінальним способом

Аліса Мілано підтримала Україну в синьо-жовтій футболці / imdb.com

Американська актриса, яка найбільш відома роллю Фібі Холліуел в серіалі Всі жінки відьми, Аліса Мілано на своєму прикладі показала, як американці можуть підтримати Україну у війні з РФ.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала ролик, для якого позує в красивій футболці, виконаній в кольорах українського прапора. Такий одяг випускає американський бренд джинсового одягу Agolde.

Мілано розповіла, що 100% прибутку від продажу таких футболок вони передають благодійній організації Legacy Of War Foundation (Спадщина війни).

Гроші за жовто-сині футболки від Agolde будуть перераховані для фінансування потреб українців, які постраждали від військової агресії РФ. Вартість однієї футболки становить 40 євро (близько 1244 грн. за офіційним курсом).

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