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Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні

9 червня 2022, 03:43

Вперше з 24 лютого від російського журналіста отримали хоч якусь відповідь про військову агресію РФ.

Познер
Познер розповів, коли висловить свою позицію про війну в Україні / УНІАН

Російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер відомий своєю любов'ю про все мати власну думку. Довгий час він вів власне інтерв'ю-шоу Познер на російському пропагандистському каналі.

З 24 лютого, початку повномасштабної війни в Україні, Володимир Володимирович вважав за краще зберігати мовчання, і свою позицію про вторгнення РФ не висловлював. Однак його авторська передача на Першому каналі, як і Вечірній Ургант (передача його колеги і близького друга Івана Урганта), була знята з ефіру.

Познер повністю випав з інформаційного простору, однак, за даними StarHit нещодавно все ж провів творчий вечір з Іваном Ургантом в Москві. Політичні питання під час заходу ретельно уникалися.

Між тим, невелика заява про політичну ситуацію все-таки було зроблена Познером в особистій бесіді з одним з російських депутатів Іллею Яшиним. На своїй сторінці в Twitter чиновник опублікував фрагмент з їх з Володимиром Володимировичем розмови: "Зустрів у Театрі на Бронній Володимира Познера. Діалог був лаконічним. - Володимир Володимирович, Добрий вечір! - Здрастуйте! - З нетерпінням чекаю, коли ви скажете щось проти війни. – Чекайте..."

У коментарях до посту Познера дорікають у пристосуванстві і боягузтві, мовляв чекає старий ведучий, хто переможе у війні, щоб зайняти сторону зручніше і безпечніше, адже всі, хто мав свою думку, давно її висловив:

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/ twitter.com/IlyaYashin

"Живе за принципом "або падишах помре, або ішак здохне".

"Він боягуз".

"Мало того, що чекаємо дізнатися звідки на Білорусь готувався напад, так ще від Познера щось чекати)"

"Мабуть, він не проти війни. Вважаю, до всіх, хто не проти, війна повинна прийти в їх дім, ну вони ж не проти".

"Продажний старикан!"

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Раніше американський письменник-фантаст Джордж Мартін висловився проти війни в Україні. При цьому він зробив суперечливе зауваження про росіян і правлячу верхівку Кремля.

Водночас російський письменник Борис Акунін передбачив крах путінської імперії і пояснив, що Росія програла війну в перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Володимир Познер новини шоу бізнесу війна Росії та України
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