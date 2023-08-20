Зірка серіалу "Школа" розкрила несподівані подробиці подвійних заручин

Ірина Кудашова розповіла про пропозицію на знімальному майданчику, та покаялася перед шанувальниками.

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Ірина Кудашова назвала свої заручини жартом / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Українська акторка, Ніка з підліткового серіалу"Школа", Ірина Кудашова розкрила секрет своїх заручин, про які вона раніше повідомила в соціальних мережах. Артистка зізналася, що в той день вона отримала цілих дві пропозиції руки і серця, і на обидві відповіла згодою.

Проте сімейний стан Кудашової нітрохи не зміниться. На своїй сторінці в Instagram вона розсекретила, що обидва рази заручини були фрагментом зйомок для нового серіалу.

"Дехто все ж таки здогадався, що це моя перша серіальна пропозиція (нарешті) і сподіваюсь ви не ображаєтесь на такий маленький жарт, але обіцяю, що вже наступна, якщо я зроблю такий пост - буде справжньою", – каже Ірина.

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Також 23-річна артистка прокоментувала своє особисте життя, яке з моменту кінозаручин стало користуватися підвищеним інтересом. Кудашова зазначила, що вона все ще не зустріла свою половинку.

"На жаль, поки моє серце вільне, але хоч моїй героїні пощастило більше і їй зробили аж 2 пропозиції", - розповіла акторка.

У коментарях шанувальники, які повірили Ірині Кудашовій на слово, залишилися збентеженими. Хтось посміявся над ситуацією, що склалася, а хтось залишився сильно розчарований такою спекуляцією почуттями.

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