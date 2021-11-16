Дар’я Петрожицька зізналася, кого цілувала на знімальному майданчику серіалу Джек & Лондон

Дар'я Петрожицька з партнером по зйомках псом Морганом / Пресслужба

Вчора на телеканалі 1+1 відбулася прем’єра комедійного детективу Джек & Лондон, у якому розкажуть історію молодого і цинічного столичного юриста Влада Шевчука, який змушений повернутися у рідне провінційне містечко та працювати там. Героя одразу ж чекали пригоди: пес його брата почав з ним розмовляти, а на додачу він зустрів колишню кохану.

ЇЇ у серіалі зіграє улюблениця глядачів 1+1 - Дар’я Петрожицька. Акторказавітала у гості інфотеймент-шоу Твій день разом зі своїм чотирилапим партнером по серіалу – бульмастифом Морганом, який виконав роль Джека, та розповіла про прем’єру, а також поділилась цікавими моментами із закулісся.

Дар’я Петрожицька розповіла, що зніматися у сералі з бульмастифом для неї було справжнім задоволенням, адже вона обожнює тварин і давно мріє про власного собаку.

"Вперше в моєму житті я, Даша Петрожицька, грала Дашу ветеринара. Я не можу сказати, що грала невластивий мені образ, бо я люблю тварин. Я думаю, якби моя акторська кар’єра не склалася, я б стала ветеринаром", - сказала Дар’я Петрожицька.

Реклама

Дар’я згадує, під час зйомок у неї було багато партнерів-тварин на знімальному майданчику. Це - собаки, коза, білка, навіть змія. Актриса розповіла, що зніматися з тваринами їй було комфортно. А на запитання, ким би була акторка, якби була твариною, відповіла:

"Я була би білкою. Мене в університеті навіть називали білкою".

Дар’я Петрожицька також розповіла, що найбільше у кіно їй подобається грати персонажів, які максимально не схожі на неї, і зізналася, що мріє знятися у історії на зразок Гри престолів.

Ведучих Твого дня також цікавило питання про особисте життя Даші, але це питання акторка поки не коментує.А на питання "З ким цілується Дар’я Петрожицька", відповіла:

"На знімальному майданчику я цілувала Моргана".

Нагадаємо, Джек & Лондон – це історія про успішного адвоката Влада, який за збігом життєвих обставин замість продовжити розвивати свою кар’єру вимушений повернутися до рідного містечка і зайняти місце брата у місцевому відділку поліції.

Дар'я Петрожицька та пес Морган грають у новому серіалі від 1+1 Джек & Лондон / Пресслужба

Він буде шукати винних у тому, що його брата несправедливо посадили до в’язниці, та паралельно боротися з екологічною катастрофою, яка насувається на місто. А допомагати в цьому йому буде вірний напарник – собака Джек, який, як виявилося, вміє ще й розмовляти. Цікаво, що озвучив собаку у серіалі Джек & Лондон музикант, актор і тренер Ліги сміху Сергій Бабкін.

Дивіться серіал Джек & Лондон з понеділка по четвер о 20:45 на 1+1.