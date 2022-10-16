Зірка "Кріпосної" Цимбалюк пояснив, чому не пішов воювати

Тарас Цимбалюк / Instagram

Популярний український актор Тарас Цимбалюк, коли тільки стартувало повномасштабне військове вторгнення виїхав з Києва до рідного міста Корсунь-Шевченківський (Черкаська область). Там артист хотів записатися в територіальну оборону, проте місцеві чоловіки повідомили, що захисників вистачає, і підмога їм не потрібна. Про це Цимбалюк В розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"Подзвонив пацанам, запитав, чи потрібен в терробороні. Слава Богу, наша терроборона просто стоїть досі, і вона, по суті, там не потрібна", – говорить він.

Цимбалюк сказав, що швидко зрозумів-військової підготовки у нього немає, а, значить, великої користі на фронті він не принесе. І тому актор почав брати активну участь у волонтерському русі.

"Оскільки я не закінчував військову кафедру, Я не служив, то почав використовувати свій медіапростір і популярність. Почав волонтерить. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити і потреби", - розповів зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна".

Нагадаємо, раніше відомий музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) стверджував ‒ він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

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