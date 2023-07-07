Зірка 'Папіка' налякала фанатів фото з лікарні: що сталося

Відома українська співачка і актриса, яка відома за головною роллю в комедійному серіалі каналу "1+1" під назвою "Папік" Дарина Петрожицька налякала своїх шанувальників. Вона розмістила в розділі Instagram-Stories на своїй сторінці в соцмережі Instagram фото з крапельницею з лікарні.
"Вибачте, що не відповідаю. Трохи пізніше знову буду на зв'язку. P. S. зі мною все добре", - написала Петрожицька.
Власне, мабуть, через лікування останнім часом актриса рідко виходила на зв'язок зі своїми фоловерами (а недавно і зовсім пропала з радарів публіки).
Нагадаємо, раніше український актор, зірка серіалу кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.
Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.
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