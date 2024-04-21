Зірка "Одного разу під Полтавою" розповіла, як болісно переживає розлучення з чоловіком

Акторка Анна Саліванчук розповіла, як важко переживає розлучення з чоловіком-нардепом і пояснила, чому поки що не хоче з ним особисто розмовляти.

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Саліванчук каже, що розлучення було для неї досить болючим / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома українська акторка Ганна Саліванчук (зірка скетч-кому "Одного разу під Полтавою" і київського Театру на Подолі) розповіла, що вельми болісно переживає своє нещодавнє розлучення з чоловіком-нардепом від "Слуги народу" Олександром Божковим. Про це вона розповіла в рамках шоу "Ближче до зірок".

Артистка каже, що, хоч вона й розлучилася з чоловіком уже майже рік тому, проте їй досі боляче. Саліванчук стверджує, що їй важко дається спілкування з колишнім чоловіком безпосередньо і тому всі питання, що стосуються спільних дітей, вони обговорюють у листуванні.

"Мені зараз не хочеться спілкуватися. Коли у нас є це спілкування, воно мені робить боляче, я ще не готова. Я прошу, щоб це було в листуванні. Ми спілкуємося трохи, але я поки що хочу, щоб цього взагалі не було. Я кажу: "Дай мені час", - підсумувала Анна.

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Проте Саліванчук каже, що, незважаючи на розлучення батьків, діти чудово спілкуються з батьком - часто дзвонять татові, розмовляють з ними через відеозв'язок і разом проводять час.

Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого

Нагадаємо, на початку 2024 року акторка Анна Саліванчук приголомшила фанатів новиною про те, що після восьми років подружнього життя вона розлучилася зі своїм чоловіком, нардепом і колишнім продюсером Студії "Квартал 95" Олександром Божком. У подружжя є двоє спільних синів - 7-річний Гліб та дворічний Микита.

Втім, що саме стало причиною її розриву з чоловіком після восьми років шлюбу - Анна Саліванчук вирішила зберегти в таємниці від шанувальників.

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