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"Потребують більшого": Олена Тополя розкрила, як живуть її діти після розлучення

Христина Трохимчук
25 липня 2026, 05:55
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Співачка розповіла, як Тарас Тополя бере участь у вихованні двох синів і доньки.
Олена Тополя про опіку над дітьми після розлучення
Олена Тополя про опіку над дітьми після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • З ким із батьків живуть діти Олени Тополі після розлучення
  • Як екс-подружжя розподіляє фінансове забезпечення дітей

Українська співачка Олена Тополя в інтерв'ю Аліні Доротюк поділилася подробицями життя дітей після розлучення з лідером гурту "Антитела" Тарасом Тополею. Артистка розповіла, що 13-річний Роман, 11-річний Марк і 6-річна Марія живуть з нею.

Виконавиця зазначила, що батько продовжує активно брати участь у житті дітей, хоча його графік залишається вкрай напруженим через роботу та гастролі.

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Тарас Тополя
Тарас Тополя з дітьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Іноді Тарас забирає Марійку ночувати до себе. Звісно, вони потребують цього спілкування і, я б сказала, потребують більше спілкування та можливості проводити більше часу разом. Але є робота, гастролі та все інше. Це, в принципі, завжди було, тому для дітей це не новина", - поділилася Олена.

Відповідаючи на запитання про те, чому з батьком ночує лише молодша донька, співачка пояснила, що сини вже дорослі, самі планують своє дозвілля і воліють проводити вільний час у компанії друзів. За словами Олени, вона не створює жодних перешкод для зустрічей, а спілкування в родині залишається абсолютно відкритим. Також артистка заявила, що популярний музикант продовжує забезпечувати своїх дітей.

Тарас Тополя
Олена Тополя - інтерв’ю / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Він забезпечує дітей. Але є речі, які я сама… Я сама заробляю, я забезпечую себе і забезпечую все, що сама хочу дати дітям. Тобто я ні в кого нічого не прошу, я просто це роблю, і все", - підкреслила виконавиця.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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