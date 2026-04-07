Зірка "Гаррі Поттера" стане мамою: коли малюк з’явиться на світ

Анна Підгорна
7 квітня 2026, 01:46
Бонні Райт та її чоловік вдруге стануть батьками.
Бонні Райт
Бонні Райт зараз — Джіні Візлі з Гаррі Поттера вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbwright

  • Бонні Райт оголосила про другу вагітність
  • Зірка розповіла, коли на світ з'явиться її малюк

Британська акторка Бонні Райт, відома за роллю Джіні Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, готується вдруге стати мамою. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram.

Вона опублікувала знімки, на яких її первісток, син Еліо (2023), затишно влаштувався у мами на колінах. У кадрі можна розгледіти помітно округлий животик артистки.

Бонні Райт та її чоловік Ендрю Лококо чекають на другу дитину восени 2026 року. З майбутнім поповненням акторку вже привітала її колега по Гаррі Поттеру Еванна Лінч.

Бонні Райт зараз — Джіні Візлі з Гаррі Поттера вагітна / фото: instagram.com/thisisbwright
Бонні Райт із сином
Бонні Райт зараз — Джіні Візлі з Гаррі Поттера вагітна / фото: instagram.com/thisisbwright

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред розповідав, що Антоніо Бандерас покинув Голлівуд. До цього кроку актора підштовхнули проблеми зі здоров'ям - на межі смерті йому дуже захотілося змінити своє життя.

Також 55-річна Деніз Річардс зробила пластику. Голлівудська красуня не стала приховувати, що заради збереження молодості вона лягла під ніж хірурга. Крім того, акторка показала приголомшливі фото "до/після".

Гаррі Поттер і поттеріана

Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
