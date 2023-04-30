УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Поттеромани в захваті: "Джіні" з фільмів про Гаррі Поттера вагітна первістком

Анна Підгорна
30 квітня 2023, 13:48 оновлено 30 квітня, 13:48
79
Бонні Райт оголосила про те, що чекає дитину, через рік після весілля з давнім бойфрендом.
Бонні Райт з чоловіком
Бонні Райт та Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками / instagram.com/thisisbwright

Шанувальники поттеріани радіють - ледь прогриміла новина про те, що Деніел Редкліфф вперше став батьком, про свою вагітність оголосила його кінокохана - акторка і режисер Бонні Райт (грала Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

32-річна Райт повідомила, що очікує первістка, на своїй сторінці в Instagram. Акторка опублікувала знімки, на яких позує з уже великим животиком разом з чоловіком на тлі природи.

"У нас буде дитина! Так рада поділитися з нею цією прекрасною землею. Вагітність - це дика і смиренна подорож, трансформація, щоб звільнити місце для нового життя. Ендрю і я не можемо дочекатися зустрічі з нашим малюком в цьому році, та стати батьками", - підписала фото Бонні.

відео дня

Бонні Райт вийшла заміж за свого бойфренда Ендрю Лококо в березні 2022 року. До цього акторка була заручена з колегою по кіновсесвіту Гаррі Поттера - актором Джеймі Бауером (зіграв Геллерта Грін-де-Вальда в молодості).

У 2015 році Райт оголосила про припинення акторської та модельної кар'єри - вона вирішила знімати, а не зніматися. Тому присвятила себе режисурі, а на фтосесії погоджується лише для інтерв'ю.

Бонні Райт з чоловіком
Бонні Райт та Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками / instagram.com/thisisbwright

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відома ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а в США не вірять в успіх - The Times

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а в США не вірять в успіх - The Times

15:47 Світ
Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

14:49 Україна
"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війну

"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війну

14:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:03

Що смажити першим – моркву чи цибулю: несподівана відповідь здивує навіть досвідчених господинь

16:01

Чим обробити сад навесні від шкідників і хвороб: 8 найефективніших препаратів

15:50

"Влаштують масовий заміс": астролог назвала небезпечні міста з 1 по 9 травня - гороскоп для УкраїниВідео

15:47

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а в США не вірять в успіх - The TimesВідео

15:15

Гороскоп на травень 2023: що чекає на Риб у цьому місяціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:49

Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

14:46

Гороскоп для Водоліїв на травень 2023: астролог назвала найвдаліші дні місяцяВідео

14:35

Зеленський розповів, чи пішов би він на фронт, якби не був президентом

14:23

Валюта по 42 грн: експерт розповів, що станеться з курсом долара і євроВідео

Реклама
14:11

"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війнуВідео

13:55

Як вивести пляму від кави за 5 хвилин: 4 найпростіші способи

13:53

Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

13:48

Поттеромани в захваті: "Джіні" з фільмів про Гаррі Поттера вагітна первістком

13:47

Риси обличчя вказують на особливості характеру: що може сказати про людину форма губВідео

13:36

"Іди звідси": у Києві пранкер "причепився" до військового і отримав за це від розлючених українцівВідео

13:22

Один ангел-охоронець на двох: чому не можна називати сина на честь батька, а дочку - на честь матері

13:18

Навіщо 1 травня потрібно встати до світанку: прикмети і що не можна робитиВідео

13:04

Частині українців з 1 травня дадуть гроші на оплату послуг ЖКГ: кому пощаститьВідео

12:30

"Венера в Раку любить мріяти": любовний гороскоп на травень від Влада РоссаВідео

12:23

Загадка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно правильно порахувати кроликів за 11 секунд

Реклама
12:04

"Треба розділити на шматочки": Зеленський порівняв війну з Росією з пирогомВідео

12:00

"ЗСУ готуються до наступу": Гуменюк пояснила удар по нафтобазі в окупованому СевастополіВідео

11:58

"Кращий чоловік" Тіни Кароль Дан Балан вперше за 8 місяців порушив мовчанняВідео

11:17

Українцям збираються підняти тарифи на світло: у Міненерго пояснили, що сталосяВідео

11:13

Змітають за 1 хвилину відразу гарячими: швидкі коржі на сковороді захоплять всіх - рецептВідео

10:37

Меркель заявила, що намагалася зупинити Путіна від вторгнення та заговорила про переговори з РФ

10:36

Як можна отримати відразу шість пенсій авансом: хто з українців має правоВідео

09:55

"Роль кікімори б не дав": Данилко відповів на "наїзд" від путіністки-"Червоної шапочки" ПоплавськоїВідео

09:45

Новий пакет допомоги від Великої Британії: Лондон хоче закупити для ЗСУ ракети великої дальності

08:53

Жданов розповів, за яких умов ЗСУ зайде на територію РФВідео

08:38

Кулеба розповів про прогрес у переговорах щодо постачання Україні F-16

08:20

Український прапор у Севастополі – це закінчення війниПогляд

07:59

"Бавовна" у Пермі: в РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів

07:37

У Брянській області РФ спалахнула пожежа та обвалився будинок: у РФ звинуватили ЗСУВідео

06:20

Що означають 98% Єнса СтолтенбергаПогляд

04:50

Скандал на Євробаченні-2023: Руслана все-таки виступить у фіналі конкурсуВідео

03:05

Що робить шашлик м'яким: секретна добавка дає стовідсотковий результат

01:31

З монстра в тихоню: що робити, якщо кіт розпещений

00:51

Як 30 квітня перевірити, що у вашому домі щастя і удача: прикмети та що не можна робитиВідео

29 квітня, субота
23:38

"Тривають важкі бої": окупанти не взяли під контроль "дорогу життя" - ЧереватийВідео

Реклама
22:55

"Боєприпасів вистачить на кілька днів": Пригожин зібрався виводити своїх бойовиків з БахмутаВідео

21:53

"Був відданий країні": окупанти вбили внука відомого українського художника

21:24

Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт спрогнозував місце і час

20:42

Оптична ілюзія з минулого століття: розгадати головоломку по картинці зможуть одиниці

20:21

ЗРК Patriot не захистять всю територію України: у ЗСУ запропонували вихід

19:51

"Врятувало те, що запізнився": Кім розповів неймовірну історію про момент, коли мало не загинув

19:34

"Бункерний" зустрічався з Сі Цзіньпіном: експерт назвав відмінності двійників Путіна

19:20

Усе вирішиться в Україні та українцями - на полі боюПогляд

18:50

"Мене весь день трясе": чоловік розізлив військову словами про Бахмут, вона його провчила

18:21

У РФ "віджали" будівлю в центрі Варшави: Москва закотила скажену істерику

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти