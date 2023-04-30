Поттеромани в захваті: "Джіні" з фільмів про Гаррі Поттера вагітна первістком

Бонні Райт оголосила про те, що чекає дитину, через рік після весілля з давнім бойфрендом.

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Бонні Райт та Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками / instagram.com/thisisbwright

Шанувальники поттеріани радіють - ледь прогриміла новина про те, що Деніел Редкліфф вперше став батьком, про свою вагітність оголосила його кінокохана - акторка і режисер Бонні Райт (грала Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера).

32-річна Райт повідомила, що очікує первістка, на своїй сторінці в Instagram. Акторка опублікувала знімки, на яких позує з уже великим животиком разом з чоловіком на тлі природи.

"У нас буде дитина! Так рада поділитися з нею цією прекрасною землею. Вагітність - це дика і смиренна подорож, трансформація, щоб звільнити місце для нового життя. Ендрю і я не можемо дочекатися зустрічі з нашим малюком в цьому році, та стати батьками", - підписала фото Бонні.

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Бонні Райт вийшла заміж за свого бойфренда Ендрю Лококо в березні 2022 року. До цього акторка була заручена з колегою по кіновсесвіту Гаррі Поттера - актором Джеймі Бауером (зіграв Геллерта Грін-де-Вальда в молодості).

У 2015 році Райт оголосила про припинення акторської та модельної кар'єри - вона вирішила знімати, а не зніматися. Тому присвятила себе режисурі, а на фтосесії погоджується лише для інтерв'ю.

Бонні Райт та Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками / instagram.com/thisisbwright

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відома ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

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