Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" важко поранений в боях за Соледар

Дмитро Лінартович встиг записати звернення до українців із проханням вірити в перемогу.

Дмитро Лінартович поранений в бою за Соледар / Facebook Дмитро Лінартович , wikipedia.org

Український актор театру, кіно і дубляжу, бард і захисник України Дмитро Лінартович 10 січня був серйозно поранений та отримав контузію під час виконання завдання в боях за Соледар, де зараз проходять найзапекліші бої з російським окупантом.

Під час транспортування після поранення понівечений артист весь в крові і з пов'язкою на пів-обличчя записав відеозвернення до своїх співвітчизників. "Пам’ятайте, що ми — на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні!"- каже герой-захисник в ролику, який з'явився в його соціальних мережах. На сторінці фільму про російсько-українську війну Обмін, в якому актор знявся, оголошено благодійний збір на допомогу Дмитру.

Дмитро Лінартович з 28 Лютого 2022 року зарахований до ТРО. Пізніше став скаутом у складі 46 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

На рахунку Лінартовича ролі в фільмах Той, хто пройшов крізь вогонь, Гетьман, Осінні спогади, Толока, Обмін, і більше 60 озвучених ролей в популярних голлівудських фільмах та мультфільмах. Також виступає з бардівськими піснями під власний гітарний акомпанемент. Записує цикл військових пісенних сповідей.

Ситуація в Соледарі

Увечері 10 січня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в рядах російських військ дуже багато втрат.

Радник офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворогові вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. За місто йдуть запеклі бої.

У британській розвідці повідомляли, що російські загарбники кидають багато сил на захоплення Соледара. Цей населений пункт потрібен їм для того, щоб оточити Бахмут, який окупантам не вдається захопити вже протягом декількох місяців.

За минулі чотири дні російські військові і сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину міста, говорилося в повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

11 січня в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області, незважаючи на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

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