"Ситуація дуже складна, місто фактично знищене": у ЗСУ розповіли про жорсткі бої під Соледаром

Речник Східного угруповання ЗСУ підкреслив, що українські захисники роблять все можливе, аби виснажити противника.

У ЗСУ розповіли про жорсткі бої під Соледаром / 28-а ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, 93-я ОМБр Холодний Яр

У Соледарі Донецької області наразі точаться запеклі бої з ворогом. Російські окупаційні війська хочуть створити видимість хоч якоїсь перемоги, а тому кинули на цей напрямок свої найкращі підрозділи злочинного угрупування ПВК "Вагнер".

Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу, за добу по Соледару та околицях міста було завдано 86 обстрілів. Наразі місто фактично знищене.

Череватий зауважив, що головний метод штурму Соледара окупантами – це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії. Потім за їхньої підтримки йде просування малих груп піхоти.

"Їхня (окупантів – ред.) логіка війни не зрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ – це у військовому мистецтві 21 століття є дуже дивним", - сказав він.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ, українські захисники роблять все можливе, аби виснажити противника.

"Там дуже складна ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять усе можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги", - додав Череватий.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

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