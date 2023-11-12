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Зірка Дизель Шоу став батьком в четвертий раз та розкрив рідкісне ім'я немовляти

Анна Підгорна
12 листопада 2023, 14:11
Олег Іваниця - уважний тато, який з великим задоволенням спостерігає, як ростуть його діти.
Олег Іваниця
Олег Іваниця розповів про народження четвертої дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/o_ivanytsia

Український актор і комік, колишній учасник Дизель Шоу, а нині - воїн, Олег Іваниця завжди стримано розповідав про своє особисте життя. Однак в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зважився на відвертість.

Так він зізнався, що одружився вдруге. Більше того - обраниця вже подарувала артистові сина, якого вони назвали Орестом.

Іваниця розповів, що дуже хотів бути присутнім на пологах, проте навіть у такі сімейні інтимні моменти війна диктує свої правила - актор, який служить на сході, до останнього не знав, чи дадуть йому відпустку. Коли він примчав до пологового будинку, виявилося, що він запізнився на лічені хвилини.

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"На пологи Ореста не встиг. Я приїхав через 10 хвилин після того, як він народився. Ми тоді були на сході. Я розумію, що звідти немає відпусток. Народження дитини то входило в перелік варіантів, коли тебе можуть відпустити, то ні. Ми на сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани", - розповів захисник.

Олег Іваниця - багатодітний батько. У нього є донька Ольга та син Остап від попереднього шлюбу. Також він разом з другою дружиною Ланою виховує її дочку від попередніх стосунків Аніту. Тепер у Олега і Лани з'явився спільний син.

"У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани – Анітка – теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно", - ділиться емоціями артист.

Раніше стало відомо, як зараз виглядає вдова легендарного українського співака Миколи Мозгового - фотографію з Віолеттою Борисівною з її 69-річчя поділилася єдина дочка артиста, музичний продюсер Олена Мозгова.

Також мама Вєрки Сердючки, акторка Інна Білоконь, похвалилася, що стала тещею. Єдина донька близької подруги Андрія Данилка вийшла заміж.

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