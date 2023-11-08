Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

Інна Білоконь видала заміж свою єдину дочку та поділилася зворушливим кадром з церемонії.

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Інна Білоконь видала заміж дочку Яну / колаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Маму Вєрки Сердючки грає українська акторка та близька подруга Андрія Данилка Інна Білоконь. І якщо щасливе заміжжя її сценічної дочки є поки лише темою для пісень, то в реальному житті Білоконь вже заробила новий статус - тещі.

На своїй сторінці в Instagram Інна опублікувала чорно-білий знімок з весілля своєї доньки Яни. У кадрі наречена в розкішній білій сукні йде рука об руку зі своїм новоспеченим чоловіком. Пара щасливо посміхається своєму світлому майбутньому разом.

Білоконь не стала уточнювати, коли відбулося весілля та хто став нареченим її єдиної дочки. Також невідомо, чи був присутній на церемонії Андрій Данилко. Єдине, що цілком очевидно, так це те, що Інна щиро щаслива за Яну.

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Інні Білоконь та Андрію Данилку часто приписують романтичні стосунки. Однак у їхніх дружніх стосунках та професійній співпраці немає жодної романтики. Акторка вже більше 30 років щасливо одружена з чоловіком на ім'я Олег. Від нього Білоконь і народила дочку Яну.

Інна Білоконь показала фото з весілля дочки / instagram.com/belokoninnaviktorovna

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