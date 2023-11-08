УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

Анна Підгорна
8 листопада 2023, 13:10
Інна Білоконь видала заміж свою єдину дочку та поділилася зворушливим кадром з церемонії.
Інна Білоконь, Андрій Данилко
Інна Білоконь видала заміж дочку Яну / колаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Маму Вєрки Сердючки грає українська акторка та близька подруга Андрія Данилка Інна Білоконь. І якщо щасливе заміжжя її сценічної дочки є поки лише темою для пісень, то в реальному житті Білоконь вже заробила новий статус - тещі.

На своїй сторінці в Instagram Інна опублікувала чорно-білий знімок з весілля своєї доньки Яни. У кадрі наречена в розкішній білій сукні йде рука об руку зі своїм новоспеченим чоловіком. Пара щасливо посміхається своєму світлому майбутньому разом.

Білоконь не стала уточнювати, коли відбулося весілля та хто став нареченим її єдиної дочки. Також невідомо, чи був присутній на церемонії Андрій Данилко. Єдине, що цілком очевидно, так це те, що Інна щиро щаслива за Яну.

відео дня

Інні Білоконь та Андрію Данилку часто приписують романтичні стосунки. Однак у їхніх дружніх стосунках та професійній співпраці немає жодної романтики. Акторка вже більше 30 років щасливо одружена з чоловіком на ім'я Олег. Від нього Білоконь і народила дочку Яну.

дочка Інни Білоконь з чоловіком
Інна Білоконь показала фото з весілля дочки / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Раніше українська акторка і ведуча Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини. Для неї та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого, це вже третій малюк, але батькам було так само хвилююче, як і в перший раз.

Також українська прима-балерина Катерина Кухар прокоментувала чутки про розставання з чоловіком і балетним партнером Олександром Стояновим. До цього артистка натякала на кардинальні зміни в особистому житті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Інна Білоконь новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

13:44 Україна
"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

13:40 Світ
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

13:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:44

Ліквідація колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР": у ГУР розкрили деталі

13:41

Популярний український телеведучий отримав травму і з'явився на милицях: що сталося

13:40

"Виконала 90% реформ": Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

13:27

Хлопець з дівчиною знайшли і відкрили послання в пляшці, але сильно пошкодували про цеВідео

13:10

Мама Вєрки Сердючки стала тещею - фото з весілля доньки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:09

Чому кімнатні квіти жовтіють: чим поливати і як їх врятувати

13:05

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні

12:59

ЗСУ можуть просунутись на трьох напрямках лівобережжя Херсонщини: експерт назвав важливі ділянки

12:45

Скарби з дна Каховського водосховища і традиції воєнної України: дивовижна прем’єра "Світу навиворіт. Україна"

Реклама
12:43

Інформація щодо використання двійників Путіна підтверджена: гучна заява ГУР

12:36

Потенційна дівчина Микити Добриніна здивувала дуже відвертим фото

12:33

Росія має намір відправити українських військовополонених на фронт — ISW

12:26

Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця" – речник 110 ОМБР

12:13

Ми не повинні відвертатися від конфлікту: Франція виділить Україні ще 200 млн

12:01

Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України: названо чотири умови

11:57

Партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети та безпілотникиФото

11:48

У Росії помер актор фільму "Джентельмени удачі"

11:35

Битва за Авдіївку: глава розвідки Естонії назвав мету РФ до кінця року

11:26

Росіяни обстріляли українську ТЕС: у ДТЕК повідомили про пошкодження

11:23

Не пошкодуєте: експерт закликав водіїв натирати автомобіль піною для гоління

Реклама
11:08

Налетить сніг: українців попередили, коли серйозно похолодає

10:46

Окупанти відновили потужні штурми: у Генштабі назвали "гарячі" напрямки

10:35

"Підтримка України може зростати": Жданов назвав терміни завершення війни

10:16

"Донбас ніхто в лоб ніколи не брав": експерт спрогнозував, як і коли закінчиться війна

10:13

У Луганську підірвали в авто ексначальника "міліції ЛНР": що відомо

10:11

З'явилося фото маленької дочки Заворотнюк від фігуриста Чернишова

10:07

Особливо корисні для чоловіків: для чого люди п'ють сирі яйця

09:57

Сумні новини для шанувальників Джона Сноу: автори "Гри престолів" зробили заяву

09:49

Українські бійці вночі збили керовану авіаракету росіян із ПЗРК Stinger - Наєв

09:36

Українські бійці перебувають за 10 км від Бахмута – ISW

09:19

Чи будуть легітимними вибори в Україні під час війни: відповідь експерта

08:52

Гороскоп на завтра 9 листопада 2023: Терези - одягніться в червоне, Раки отримають важливу пораду

08:48

"Як це ви не розумієте російську?": в Україні спалахнув новий мовний скандалВідео

08:30

Місячний день 9 листопада 2023: готуйтеся до самообману і прояву сили волі

08:21

Новий штам коронавірусу Пірола дістався до України: чи загрожує нам нова пандемія

08:12

Китайський гороскоп на сьогодні 9 листопада: Тигру - імпульсивні рішення, Дракону - романтика

08:10

"Казус Польщі" та перспективи євроінтеграції УкраїниПогляд

07:26

Мирні переговори України та РФ: у Держдепі США відповіли, чи тиснуть на Київ

06:55

Потрібно знайти літеру Р серед В за 8 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

06:50

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини - ISW

Реклама
06:30

Яке сьогодні свято 8 листопада: кого потрібно привітати в цей день

06:25

Чому не можна казати "кольцо": як правильно називати цю прикрасу

06:10

Українському народу зараз не до дешевих розмов про ЗалужногоПогляд

05:00

Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

04:35

Як швидко виростити гранат з кісточки: 100% спосіб отримати квітуче дерево

03:30

Ваше авто буде чистим за лічені секунди: чоловік показав геніальний лайфхак

03:03

У ліжку з королевою епатажу: Мадонна не змогла приховати бюст під фатою

02:35

"Сприятливий час": експерт пояснив, чому Зеленському вигідні вибори-2024

02:12

Як зрозуміти, що кішка вагітна: 3 ознаки, які не можна ігнорувати

01:40

У чому різниця між маслинами та оливками: як виробники можуть обманути покупців

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти