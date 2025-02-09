Зірка серіалу 'Емілі в Парижі' показала чуттєві фото із новонародженою донечкою

Головне із матеріалу:
- Головна героїня серіалу "Емілі у Парижі" стала мамою
- Акторка показала свою новонароджену дитину
Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз поділилась фото із новонародженою донечкою. Також світлиною із немовлям поділився і чоловік акторки - кінорежисер Чарлі Макдавелл.
Ніжні знімки подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram. Однак вони поки не показали обличчя доньки повністю.
На фото актриса Лілі Коллінз тендітно тримає свою донечку на руках. У коментарях шанувальники активно вітають зірку серіалу "Емілі в Парижі" з народженням дитини та пишуть приємні слова.
"Режим "мама", - підписала світлину акторка.
Чоловік актриси Чарлі Макдавелл також опублікував у своєму інстаграмі світлину з маленькою Туве Джейн. Дівчинка лежить у батька на колінах, поки він грається із її ручками.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що зірку серіалу "Емілі у Парижі" пограбували на 3 мільйони гривень. Артистка вирушила на відпочинок в спа-салон одного з кращих готелів Західного Голлівуду. Особисті речі і коштовності вона залишила в камері схову, яку виявила відкритою і порожньою по поверненню.
Також відомо, що зірка "Емілі в Парижі" пережила септичний шок. Відомо, що актриса впала в "критичний септичний шок" під час відпустки зі своїм партнером по фільму і хлопцем Полом Форманом під час новорічних канікул. Наразі її стан стабільний.
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