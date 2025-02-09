Зірка серіалу 'Емілі в Парижі' показала чуттєві фото із новонародженою донечкою

Ніжні знімки подружжя опублікувало на своїх сторінках.

https://glavred.net/stars/zirka-serialu-emili-v-parizhi-pokazala-chuttyevi-foto-iz-novonarodzhenoyu-donechkoyu-10638104.html Посилання скопійоване

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" народила дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/lilyjcollins

Головне із матеріалу:

Головна героїня серіалу "Емілі у Парижі" стала мамою

Акторка показала свою новонароджену дитину

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз поділилась фото із новонародженою донечкою. Також світлиною із немовлям поділився і чоловік акторки - кінорежисер Чарлі Макдавелл.

Ніжні знімки подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram. Однак вони поки не показали обличчя доньки повністю.

відео дня

На фото актриса Лілі Коллінз тендітно тримає свою донечку на руках. У коментарях шанувальники активно вітають зірку серіалу "Емілі в Парижі" з народженням дитини та пишуть приємні слова.

"Режим "мама", - підписала світлину акторка.

Чоловік актриси Чарлі Макдавелл також опублікував у своєму інстаграмі світлину з маленькою Туве Джейн. Дівчинка лежить у батька на колінах, поки він грається із її ручками.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що зірку серіалу "Емілі у Парижі" пограбували на 3 мільйони гривень. Артистка вирушила на відпочинок в спа-салон одного з кращих готелів Західного Голлівуду. Особисті речі і коштовності вона залишила в камері схову, яку виявила відкритою і порожньою по поверненню.

Також відомо, що зірка "Емілі в Парижі" пережила септичний шок. Відомо, що актриса впала в "критичний септичний шок" під час відпустки зі своїм партнером по фільму і хлопцем Полом Форманом під час новорічних канікул. Наразі її стан стабільний.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред