Друзі Шакіри проти її роману із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" - ЗМІ

Відомій поп-співачці Шакірі приписують роман із британським актором Люсьєном Лавісконтом - зіркою серіалу "Емілі в Парижі".

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Шакіра і Люсьєн Лавісконт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

47-річна легендарна колумбійська співачка Шакіра має стосунки з 31-річним британським актором Люсьєном Лавісконтом (який відомий за ромком-серіалом Netflix "Емілі в Парижі"). Про це повідомляє британський таблоїд Mail.Online.

Шакіра познайомилася з артистом, коли той знімався в її кліпі на пісню "Punteria" - у лютому 2024 року.

Через кілька днів після виходу відеоролика папараці сфотографували пару за вечерею в італійському ресторані Carbone у Нью-Йорку.

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Однак оточення і друзі Шакіри не в захваті від Лавісконта, оскільки вони вважають, що актор з виконавицею разом тільки заради піару і просування в кар'єрі.

"Шакіра відчайдушно намагається закохатися, але її друзі занепокоєні тим, що Люсьєн повільно просувався сходами знаменитостей, зустрічаючись із жінками, які були менш знамениті, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, усі дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою - і вона хоче кохання. Але її друзі побоюються, що він просто хоче, щоб люди знали його ім'я, і вона це забезпечує. Вони зустрічаються, але поки не особливо залучені", - підсумували інсайдери.

Хто така Шакіра? Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія".

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