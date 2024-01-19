"Відмовили органи": зірка "Емілі в Парижі" пережила септичний шок

Актриса відпочивала на Мальдівах, коли з нею трапилася серйозна ситуація.

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Зірка "Емілі в Парижі" буквально боролася за життя / Колаж Главред, фото скришот, Instagram / ashleyparklady

Зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк, яка зіграла подружку-співачку головної героїні Емілі, розповіла, що впала в "критичний септичний шок" під час відпустки зі своїм партнером по фільму і хлопцем Полом Форманом під час новорічних канікул.

"Під час відпустки в грудні перед Новим роком те, що почалося з тонзиліту, переросло в критичний септичний шок, який заразив і вразив кілька моїх органів", — підписала вона карусель зображень і відео в Instagram, на яких показано, як вона перебуває в лікарні на одужанні.

Актриса пережила нелегкі дні / Instagram / ashleyparklady

"Я рада, що моє здоров'я покращилося, незважаючи на те, що нам спочатку сказали", - цитує її Page Six.

відео дня

32-річна Парк, яка відпочивала на Мальдівах, сказала, що вона "глибоко вдячна" кожній медсестрі та лікарю відділення інтенсивної терапії, які "невтомно" працювали, щоб допомогти їй.

Нагадаємо, 10 грудня з'явилася інформація про те, що Катерина Тишкевич вже сьомий день перебуває в реанімації і лікарі борються за її життя. "Що стало причиною сепсису вже не важливо. Важливо впорається з його наслідками. Найважче зараз легким, печінки і серця", - написав чоловік актриси.

Пізніше стало відомо, що Катерина Тишкевич пішла на поправку. За словами її чоловіка, українського актора Валентина Томусяка, Катерину перевели з реанімації в палату. Буквально недавно він повідомив, що Катерині трохи стало краще і її зняли з апарату штучної вентиляції легенів.

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