Журналісти дізналися секретне місце відпочинку принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Королівська пара часто бере із собою на відпочинок і дітей.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям люблять проводити час на батьківщині / колаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Можна подумати, що королівська родина їздить лише за кордон на яскраві канікули. Однак у принца Вільяма і Кейт Міддлтон є улюблене місце у Великій Британії, і це острів, яким вони володіють.

За інформацією The Sun, коли Чарльз став королем, принц Вільям успадкував свої старі титули і портфель нерухомості вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. відео дня До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

До колекції герцогства Корнуолл були занесені острови Сіллі, розташовані за 28 миль від узбережжя Корнуолла, які пропонують "винятково красиві, малолюдні і незаймані" пейзажі.

Близько 200 островів (п'ять з них населені) і скель були частиною герцогства Корнуолл з моменту його виникнення в 14 столітті.

Сьогодні герцогству належить більша частина земель і майже третина житлових будинків.

Острів Тріски / Фото Вікіпедія

Близько 100 000 відвідувачів стікаються на острови кожного літнього сезону, і відомо, що Вільям і Кейт також беруть із собою Джорджа, Шарлотту і Луї.

У 2020 році їх бачили на велосипедах, коли вони каталися навколо острова Треско. Один із відпочивальників розповів, що спочатку ніхто не зрозумів, що перед ними королівська сім'я, оскільки "на відпочинку вони здавалися нормальною сім'єю, яка має намір триматися осібно".

"Місце, де вони зупинилися, було досить скромним і вже точно не надто розкішним", - додав він.

Кейт Міддлтон - останні новини:

Нагадаємо, у дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон виявили рак. Про це розповіла сама принцеса Уельська у відеозверненні. Вона розкрила подробиці лікування і попросила про приватність.

Також відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон - Пірс Морган вважає, що принцеса Кетрін переживає серйозну кризу через підвищену увагу суспільства до свого здоров'я.

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