"Будемо колоти тобі": Віктор Павлік опинився під загрозою на власному концерті

Катерина Репяхова поділилася обурливими подробицями концерту Віктора Павліка у Палаці "Україна".

Скандал між дружиною знаменитого артиста Віктора Павліка Катериною Репяховою та організаторами концерту співака у Палаці "Україна" набирає обертів. Дружина виконавця розкрила нові обурливі подробиці інциденту у своєму Instagram.

Виявилося, що організатори наважилися перервати концерт артиста через те, що їм не сподобався спів Павліка. Незважаючи на те, що антракт не був передбачений програмою, виступ зупинили. Організатори не тільки почали ображати Віктора за його спів, а й наполегливо пропонували зробити уколи адреналіну в голосові зв'язки прямо за лаштунками. Такі ін'єкції могли бути небезпечними для співака, який страждає від проблем із серцем.

"А тепер уявіть: організатор після цієї пісні зупиняє концерт і каже Віктору Павліку: "Ти жахливо співаєш". Я викликав лікаря, будемо колоти тобі адреналін. Можете уявити, що ми пережили. У ВП була операція на серці, це нікого не хвилювало. Я досі не можу оговтатися, люди", — емоційно заявила дружина артиста.

Також Катерина Репяхова заявила, що з нею намагалися зв'язатися і зам'яти конфлікт, але вона має намір йти до кінця. Дружина Павліка зазначила, що у неї є відеодокази, і вона не збирається проковтувати образи на свою адресу.

"Зі мною намагалися "домовитися". Підходили, запитували, як це можна замовчати. Але вони не на ту людину натрапили. Я не буду мовчати. Я не буду це прикривати, як це роблять деякі. Тому що саме мовчання і породжує те, що відбувається. Людина безкарна, людина вважає, що палац — це її власність. Це записано у мене на відео! А мені кажуть, що я нікчемна. "Жінко, виконуйте свої обов'язки вдома", — висловилася Репяхова.

Нагадаємо, що керівництво Палацу "Україна" офіційно вибачилося перед Віктором Павліком та його дружиною за образливу поведінку.

Раніше Главред повідомляв, що в Литві скасували концерти екс-соліста групи Modern Talking. Причиною могли стати проросійські заяви артиста: Дітер Болен вважає, що Росія і Німеччина були "командою мрії", а на початку повномасштабного вторгнення заявив, що "Україна не має шансів проти Росії".

Також Маша Єфросиніна відреагувала на інтерв'ю чоловіка Олі Полякової на адресу Тимура Хромаєва, назвавши ситуацію звичайним "інформаційним шумом". Телеведуча дала зрозуміти, що вони з чоловіком ігнорують скандал, який виник у публічному просторі після резонансних слів Вадима Буряковського.

Про особу: Віктор Павлик Віктор Франкович Павлик — відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

